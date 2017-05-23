Policiales de la Departamental San Martin

*VILLA MARIA - U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LES. LEVES.*
EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES PORFIRIO SEPPEY Y JUNIN, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISIÓN DE UN AUTOMÓVIL CHEVROLET ÓNIX, CONDUCIDO POR *MOLINA JULIO RICARDO* DE 50 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA HONDA, CONDUCIDA POR *SEBASTIAN ZENOBI* DE 22 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD , EN CONSECUENCIA EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD.-*
PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DESDE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLE J. NEWERY Y FIGUEROA ALCORTA PROCEDIERON A LA APREHENSIÓN DE DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO DE 17 Y 20 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD POR SUPUESTOS AUTORES DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, QUIENES MOMENTO ANTES Y ANTE EL CONTROL POLICIAL SE DIERON A LA FUGA SIN RAZÓN ALGUNA A BORDO DE UNA MOTOCICLETA GUERRERO 150, SIGUIENDO SU TRAYECTORIA E IMPLEMENTANDO UN OPERATIVO ESPECIAL SON INTERCEPTADO EN LA INTERSECCIÓN ANTES MENCIONADA, POR LO QUE FUERON TRASLADADOS A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUETSO INFRACTOR A LA LEY 23.737*
PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DESDE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES 12 DE OCTUBRE Y BALERDI PROCEDIERON AL CONTROL DE UNA AUTOMÓVIL FORD KA Y POSTERIOR APREHENSIÓN DE SU CONDUCTOR UNA PERSONA SE SEXO MASCULINO DE 19 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, POR SUPUESTO INFRACTOR A LA LEY 23.737, SECUESTRANDO EN SU PODER UN FRASCO DE VIDRIO CON FLORES (COGOLLOS) COMPATIBLE CON LA MARIHUANA, POR LO QUE INTERVINO PERSONAL DEL F.P.A QUIENES REALIZARON LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES, SIENDO TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
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