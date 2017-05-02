Policiales de la Departamental San Martín

*LUNES 02/05/2017 – MATUTINO*
*VILLA MARIA U.D.R.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 20:35 SOBRE RUTA NACIONAL Nº 158 KM 160, SENTIDO ARROYO CABRAL - VILLA MARÍA, POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UN ACCIDENTE ENTRE UN AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN GOL CONDUCIDO POR *JOSE LUIS ALFONSO* DE 31 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR *IVANA MIRANDA* DE 33 AÑOS, Y UN MENOR DE 8 MESES, UN AUTOMÓVIL MARCA FIAT UNO, CONDUCIDO POR *MANUEL ALEJANDRO ALFONSO* DE 23 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR *FIORELLA MINCH* DE 21 AÑOS DE EDAD, *DANIEL ALFONSO* DE 28 AÑOS Y UN MENOR DE 2 MESES, TODO DOMICILIADOS EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, Y OTRO AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN GACEL, CONDUCIDO POR *HERNESTO ALBERTO DIAZ * DE 69 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR *ESMERALDA ORIA* DE 72 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA, EN CONSECUENCIA EL SR. *MANUEL ALEJANDRO ALFONSO* Y LA SRA. *ESMERALDA ORIA*, FUERON TRASLADADOS HACIA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LES DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
Lee más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario