Policiales de la Departamental San Martin

Vespertino-03/05/2017
*VILLA MARIA –U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 09:15 EN BV. ITALIA Y RAMIRO SUAREZ SE PRODUJO LA COLISION ENTRE UNA MOTOCICLETA MOTOMEL BIT DE COLOR AZUL, CONDUCIDO POR YANINA CELESTE BOGALINO DE 23 AÑOS, Y UNA MOTOCICLETA TWISTER DE COLOR ROJA, CONDUCIDO POR HECTOR FABIAN SARMIENTO DE 50 AÑOS, SE HIZO PRESENTE LA UNIDAD DE BOMBEROS PARA TRASLADAR A LA MUJER HASTA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE INFORMA EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES GRAVES (FRACTURA DE TIBIA IZQUIERDA Y TRAUMATISMO DE ROSTRO).-
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*CAIDA DE MOTOCICLETA LESIONES GRAVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 11:05 EN CALLE BUENOS AIRES Y 9 DE JULIO DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATA DE ESTABLECER SE PRODUJO LA CAIDA DE UNA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE COLOR GRIS, QUE ERA CONDUCIDO POR *MARCELO GALINDEZ DE 41 AÑOS*, APARENTEMENTE AL CONDUCTOR SE LE BLOQUEARON LOS FRENOS PERDIENDO EL CONTROL Y CAYENDO A LA CARPETA ASFALTICA, SE HIZO PRESENTE LA UNIDAD DE BOMBEROS TRASLADANDOSE AL MISMO HASTA EL HOSPITAL DONDE LUEGO INFORMA EL MEDICO POLICIAL DE TURNO, LESIONES DE CARCATER GRAVES (FRACTURA DE ESCAFOIDES Y DEDO MANO IZQUIERDA).
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 13:40 EN CALLE MENDOZA Y MARIANO MORENO POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISION ENTRE UN AUTOMOVIL MARCA VW. FOX DE COLOR NEGRO, CONDUCIDO POR *GIOVANINI MARIA FERNANDA DE 40 AÑOS DE EDAD* Y UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL BLITZ DE COLOR ROJO, CONDUCIDO POR *ORDOÑEZ CECILIA DE 44 AÑOS DE EDAD*, QUIEN FUE TRASLADADA POR UNIDAD DE BOMBEROS HACIA HOSPITAL PASTEUR. A POSTERIOR MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES GRAVES. (FRACTURA DE PERONE DERECHO)
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*INCENDIO EN UNA VIVIENDA*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 15:10 EN CALLE SANTONI AL 900 SE ENTREVISTA CON EL SR. *DIAZ MARCELO ROBERTO DE 38 AÑOS DE EDAD*, QUIEN MANIFIESTA QUE EN EL PATIO DE SU VIVIENDA TIENE UNA GRUTITA, DONDE HABRIA PRENDIDO UNA VELA Y ESTA SE CAYO Y QUE ES POR LO QUE SE PRODUJO UN FOCO IGNEO, INCENDIANDOSE UNA PUERTA DE MADERA. HACIENDOSE PRESENTE EN EL LUGAR UNIDAD DE BOMBEROS, QUIEN SOFOCA FOCO IGNEO. NO SE REGISTRAN LESIONADOS
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*APREHENSION P.S.A DE DAÑO*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 15:35 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA, EN CALLE EE.UU AL 600, PROCEDE A LA APREHENSION DE UN HOMBRE DE 28 AÑOS DE EDAD, QUIEN MOMENTOS ANTES HABRIA TENIDO UNA DISCUSION CON OTRO, LOGRANDO ROMPERLE UNO DE LOS CRISTALES DE LA PUERTA DELANTEA DEL AUTOMOVIL MARCA RENAULT CLIO, COLOR GRIS, POR LO QUE ES TRASLADADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DE DAÑO.-
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 16:15 EN CALLE BUENOS AIRES E INDEPENDENCIA POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISION ENTRE UNA AUTOMOVIL MARCA VW. VENTO DE COLOR BLANCO, CONDUCIDO POR MOSCA PINO OSCAR DE 56 AÑOS DE EDAD, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE, DE COLOR NEGRO, CONDUCIDA POR LA SRA. FRANCO JOHANA DE 25 AÑOS DE EDAD, QUIEN FUE TRASLADADA POR UNIDAD DE BOMBEROS HACIA HOSPITAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR MEDICO POLICIAL, DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES EXCORIACIONES VARIAS).
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