Policiales de la Departamental San Martín

VESPERTINO 11/05/2017
*VILLA MARIA - U.R.D.G SAN MARTIN*
*APREHENSION POR LA LEY DE VIOLENCIA FAMILIAR Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 08:50 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA MIENTRAS REALIZABA PATRULLAJES POR CALLE VELEZ SARSFIELD AL ALTURA DEL 2500 DE ESTA CIUDAD, ESCUCHA QUE DESDE EL INTERIOR DE UNA VIVIENDA LOS GRITOS DE UNA MUJER PIDIENDO AUXILIO PORQUE ESTABA SIENDO GOLPEADA. POR LO QUE ANTE DICHA SITUACION EL EFECTIVO POLICIAL DETIENE SU MARCHA E INGRESA INMEDIATAMENTE AL DOMICILIO OBSERVANDO QUE UN HOMBRE DE 31 AÑOS DE EDAD, ESTABA AGREDIENDO CON GOLPES DE PUÑO A UNA MUJER DE 32 AÑOS, EL QUE AL ADVERTIR LA PRESENCIA POLICIAL, DESISTE SU ACCIONAR Y SE DA A LA FUGA A UNA VIVIENDA COLINDANTE, Y AL ENCONTRARSE CERCADO POR LOS UNIFORMADOS AMENAZA CON UN SIMIL ARMA DE PLASTICO Y UN CUCHILLO METALICO AL PERSONAL POLICIAL, QUE PARA PODER REDUCIRLO SE TRABAN EN LUCHA GOLPEANDO A LOS POLICIAL INTERVINIENTES. UNA VEZ CONTROLADA LA SITUACION SE PROCEDE AL TRASLADO DEL MASCULINO EN MENCION POR EL DELITO DE LA LEY DE VIOLENCIA FAMILIAR Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, CON CONOCIMIENTO Y INTERVENCION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCION DE 2 TURNO, SEC DRA OYOLA.
*ETRURIA- U.R.D.GRAL. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 18:30 SE PRODUCE UN ACCIDENTE CALLE PELLESCHI Y SANTIAGO DIAZ, ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN, CONDUCIDA POR UNA MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD, Y UN VEHÍCULO MARCA RENAULT DUSTER, CONDUCIDA POR LA SRA. MARINO EVELYN ANDREA DE 23 AÑOS DE EDAD, SE HACE PRESENTE LA AMBULANCIA DEL HOSPITAL LOCAL, PROCEDIENDO AL TRASLADO DE LA SRA. VACA AL NOSOCOMIO DE ESA LOCALIDAD, SIENDO ASISTIDA POR EL FACULTATIVO LOCAL, QUIEN DIAGNOSTICA LESIONES LEVES.
*CRIA. DTTO. VILLA NUEVA- U.R.D.GRAL. SAN MARTIN *
*DETENCIÓN DE PERSONA POR VIOLENCIA FAMILIAR*
EN LA FECHA SIENDO LAS 19.20 HS, PERSONAL DE LA CRIA. DTTO. VILLA NUEVA, DESDE LA INTERSECCIÓN DE CALLES MITRE Y MARCOS JUÁREZ PROCEDE HACER EFECTIVA LA ORDEN DE DETENCION DE UN HOMBRE DE 52 AÑOS DE EDAD, ORIUNDO DE ESA CIUDAD, POR LA SUPUESTA AUTORÍA DE LOS DELITOS DE AMENAZAS REITERADAS, COACCION, DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, VIOLACION DE DOMICILIO Y HURTO EN CONCURSO REAL, A SOLICITUD DEL SR. FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE PRIMER TURNO SEC. DR. GARCÍA TOMAS. TODO EN PERJUICIO DE SU PAREJA.
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