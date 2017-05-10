Policiales de la Departamental San Martín

MIERCOLES 10/05/2017 - VESPERTINO
*VILLA MARIA U.D.R.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DÍA DE LA SIENDO LA HORA 11:30, EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES BUENOS AIRES E INT ARINE, POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISIÓN ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA GILERA SMASH, CONDUCIDA POR *CARNERO NAHIARA* DE 33 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA, Y UN VEHÍCULO MARCA NISSAN TIIA, CONDUCIDO POR *BESONE RAMONA* DE 48 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA, EN CONSECUENCIA LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA U.D.R.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO *
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 12:40 EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES PARAJON ORTIZ Y SALTA POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISIÓN DE UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN CONDUCIDA POR UNA MENOR DE 13 AÑOS DE EDAD, Y UN AUTOMÓVIL MARCA VOLKSWAGEN POLO CONDUCIDO POR *VILLARRUEL ISMAEL* DE 40 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA LA MENOR DE EDAD FUE TRASLADADA AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA U.D.R.G. SAN MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 13:50 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES 9 DE JULIO Y ENTRE RÍOS, POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO LA COLICION DE UN VEHÍCULO MARCA CHEVROLET LUXC CONDUCIDA POR *AGATILLO ESTEBAN* DE 79 AÑOS DE EDAD, Y OTRO VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN SURAN CONDUCIDA POR *SANON DIEGO* QUIEN ERA ACOMPAÑADO POR *JIMENA MARIA ARQUE*, EN CONSECUENCIA LOS OCUPANTES DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEN FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LES DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES
*VILLA MARIA U.D.R.G. SAN MARTIN*
*TRASLADO POR ROBO CALIFICADO Y SECUESTRO DE ELEMENTOS*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 13.30, TE TOMA CONOCIMIENTO QUE EN CALLE LUIS BORGES AL 1300, DOS SUJETOS MEDIANTE AMENAZAS CON UN ELEMENTO PUNZANTE SORPRENDEN A DOS JÓVENES A QUIEN DESPOJAN DE ALGUNAS PRENDAS Y EFECTOS PERSONALES, CON LA DESCRIPCIONES APORTADAS PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES EN CALLE TENIENTE IBÁÑEZ AL 600 LOGRA VISUALIZAR A ESTOS INDIVIDUOS LOS QUE COINCIDÍAN CON LAS CARACTERÍSTICAS APORTADAS Y A SIMPLE VISTA ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS EN SU MANOS (LAS PRENDAS), AL QUERER CONTROLARLOS ESTOS COMIENZAN SU FUGA ARROJANDO ALGUNOS DE ESTOS ELEMENTOS AL PISO, SIGUIENDO LA TRAYECTORIA DE ESTAS PERSONAS LOS CUALES OMITÍAN LA VOZ DE ALTO DEL PERSONAL SIENDO INTERCEPTADOS DEFINITIVAMENTE EN LA CALLE ARENALES Y RUCCI DONDE SE LOGRA LA APREHENSIÓN DE LOS MISMOS SINEDO DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO DE 19 Y 15 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD A QUIENES SE LE SECUESTRA EL RESTO DE LOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS, POR LO QUE FUERON TRASLADADOS A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
*VILLA MARIA – U.R.D. G. SAN MARTIN.*
*ACCIDENTE DE TRANSITO.*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 18:50 EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MENDOZA Y BV. ALVEAR, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISIÓN DE UNA PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, CONDUCIDA POR *FEREZ SEBASTIAN* DE 33 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE BALLESTEROS, Y UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO TRIP, CONDUCIDA POR *RUFINATO JORGE* DE 49 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE HASTA EL MOMENTO NO SE LE DIAGNOSTICARON EL TIPO DE LESIONES.-
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