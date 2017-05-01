Policiales de la Departamental San Martín

MATUTINO 01/05/2017
*VILLA NUEVA, U.R.D.G.SAN MARTIN*
*APREHENSIÓN P.S.A VIOLACIÓN DE DOMICILIO EN FLAGRANCIA*
EN LA VISPERA SIENDO LAS 21 HS. PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DE LA CRIA DE VILLA NUEVA, EN RESPUESTA A DENUNCIA FORMULADA POR LA PROPIETARIA DEL DOMICILIO UBICADO EN CALLE CÓRDOBA AL 1400 DE ESA CIUDAD, QUIEN DABA CUENTA DE QUE UN SUJETO DE QUIEN IGNORA LA IDENTIDAD, SE LE HABÍA METIDO EN SU CASA SIN SU AUTORIZACIÓN Y DESCONOCIENDO LOS MOTIVOS REALES, ES QUE REALIZA UN AMPLIO PATRULLAJE POR LAS INMEDIACIONES, LOGRANDO DAR CON EL SUJETO DESCRIPTO POR LA DENUNCIANTE EN LA ESQUINA DE LAS CALLES COMERCIO Y FLORIDA DE ESTA CIUDAD, SIENDO ÉSTE UN JOVEN DE 28 AÑOS, ORIUNDO DE LA CIUDAD DE MORTEROS, EL CUAL ES TRASLADADO POR SUPUESTO AUTOR DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO, QUEDANDO ALOJADO EN LA CRÍA. DE DTTO. VILLA MARÍA A DISPOSICIÓN DEL FISCAL DE INST. DE 1º TURNO, SEC. GARCÍA TOMAS.
*VILLA NUEVA, U.R.D.G.SAN MARTIN*
*TRASLADO P.S.A DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD*
EN LA FECHA SIENDO LAS 02:00 HS PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DE LA CRIA DE VILLA NUEVA CONSTITUIDO EN CALLE SAN LUIS AL 200 PROCEDE AL TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD DE UNA MENOR 17 AÑOS, LA CUAL POSEE UNA MEDIDA CAUTELAR VIGENTE CON UN MENOR DE 17 AÑOS, SIENDO LA DENUNCIANTE SU PROGENITORA, HACIENDO CASO OMISO A LA ORDEN EMANADA POR LA FISCALÍA, PERSONAL POLICIAL PROCEDE A TRASLADAR A LA MENOR HASTA LA CRIA DE VILLA NUEVA EN DONDE SE INFORMO Y SOLICITO DIRECTIVA A LA SECRETARIA DE TURNO DEL JUZGADO DE MENORES , IMPARTIENDO COMO DIRECTIVA QUE LA MENOR SEA RESTITUIDA A SUS PROGENITORES.
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