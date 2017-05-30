martes, 30 de mayo de 2017

Audiencia pública en el Concejo Deliberante de Dean Funes

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ART. Nº 37 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, A REALIZARSE EL DÍA MARTES 30 DE MAYO  A PARTIR DE LAS  20 HS. EN LA SEDE DE ESTE CUERPO DELIBERATIVO, PARA ESCUCHAR LA OPINIÓN DE LOS VECINOS Y ENTIDADES INTERESADAS, CON MOTIVO DE TRATARSE EL PROYECTO DE ORDENANZA  PARA MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 13, 15, 16, 17, 18 Y 19 DE LA ORDENANZA GENERAL IMPOSITIVA 2017.- 

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