Audiencia pública en el Concejo Deliberante de Dean Funes

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ART. Nº 37 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, A REALIZARSE EL DÍA MARTES 30 DE MAYO A PARTIR DE LAS 20 HS. EN LA SEDE DE ESTE CUERPO DELIBERATIVO, PARA ESCUCHAR LA OPINIÓN DE LOS VECINOS Y ENTIDADES INTERESADAS, CON MOTIVO DE TRATARSE EL PROYECTO DE ORDENANZA PARA MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 13, 15, 16, 17, 18 Y 19 DE LA ORDENANZA GENERAL IMPOSITIVA 2017.-
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario