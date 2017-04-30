Policiales e la Departamental San Martin

MATUTINO 30/04/2017
*VILLA MARIA U.D.R.G.SAN MARTIN*
*CAIDA DE MOTOCICLETA LESIONES LEVES*
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 22:00 EN CALLE SAN LUIS AL 1600, POR CAUSAS A ESTABLECER LA SRA. *PADUANA MAGALI DE 23 AÑOS*, PIERDE EL CONTROL DE SU MOTOCICLETA, MARCA MOTOMEL 110 C.C. DE COLOR NEGRA, PRODUCIENDOSE LA CAIDA DE LA MISMA PERSONAL DE BOMBEROS TRASLADA A LA MUJER AL HOSPITAL PASTEUR A POSTERIOR INFORMA MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES .
*VILLA MARIA U.D.R.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES *
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 22:25 EN CALLE PARAJON ORTIZ Y LA RIOJA DONDE POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONAN UNA MOTOCICLETA MARCA KELLER KN 108 C.C., DE COLOR GRIS CONDUCIDA POR *BERTERAME MARIANA DE 28 AÑOS*Y UNA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150, DE COLOR NEGRA, CONCUCIDA POR *MARTÍNEZ SEPÚLVEDA AGUSTÍN EZEQUIEL DE 22 AÑOS* , SE HACEN PRESENTES EN EL LUGAR DOS UNIDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LOS QUE TRASLADAN A AMBOS CONDUCTORES HACIA EL HOSPITAL PASTEUR. INFORMA MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES ( BERTERAME ESCORIACIONES EN RODILLA IZQUIERDA Y TRAUMATISMO DE CRANEO Y MARTINEZ TRAUMATISMO DE CRANEO CON HERIDA CORTANTE EN CUERO CABELLUDO, ESCORIACIONES EN CODO IZQUIERDO)
*VILLA MARIA U.D.R.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES *
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 03:35 EN RUTA NAC. 158ª LA ALTURA DEL BOLICHE LOLA CRUZ, EN DONDE POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONAN UN AUTOMOVIL MARCA RENAULT MEGANE, DE COLOR VERDE, CONDUCIDO POR EL *SR. TEONI FERNANDO, DE 40 AÑOS, ACOMPAÑADO CON SU ESPOSA LA SRA. *CLAUDIA VILLAFAÑE, DE 40 AÑOS, Y SU HIJA DE 16 AÑOS Y UNA PICK-UP MARCA FIAT STRADA, DE COLOR BLANCA, CONDUCIDA POR EL *SR. MORALES AGUSTIN, DE 20 AÑOS, LAS OCUPANTES FEMENINAS SON TRASLADADAS AL HOSP. PASTEUR POR PERSONAL DE BOMBEROS, DIAGNOSTICANDO A POSTERIOR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES.
*VILLA MARIA U.R.D. GRAL SAN MARTIN*
*TRASLADO P.S.A. LESIONES LEVES EN FLAGRANCIA*
EN LA FECHA SIENDO LA HS. 04:55 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DESDE CALLE QUINTANA Y PERON PROCEDE AL TRASLADO DE UN HOMBRE DE 61 AÑOS, EL CUAL ESTABA AGREDIENDO A SU PAREJA, UNA MUJER DE 51 AÑOS DENTRO DE UN AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET CORSA, QUEDANDO ALOJADO EL SUPUESTO AGRESOR POR SUPUESTO AUTOR DE LESIONES LEVES EN FLAGRANCIA, Y LA MUJERES ACOMPAÑADA A LA UNIDAD JUDICIAL PARA REALIZAR LA CORRESPONDIENTE DENUNCIA, INFORMANDO EL MEDICO POLICIAL QUE PRESENTA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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