Policiales de la Departamental San Martín

*LUNES 17/04/2017 – MATUTINO*
*LA PLAYOSA U.R.D GRAL SAN MARTÍN*
*CONDUCTOR EN ESTADO DE EBRIEDAD*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 23:45, SE TOMA CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE UN LLAMADO AL NÚMERO DE EMERGENCIA 101 , QUE AL INGRESO DE LA LOCALIDAD SENTIDO POZO DEL MOLLE – LA PLAYOSA HABRÍA UNA VEHÍCULO DE GRAN PORTE (CAMIÓN) CONDUCIENDO DE MANERA PELIGROSA SIGUIENDO SU TRAYECTORIA OBSERVA QUE ESTE CONDUCTOR DETIENE SU MARCHA EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOCAL, DONDE SE HIZO PRESENTE PERSONAL POLICIAL Y CONSTATO EN EL MOMENTO DEL CONTROL QUE ESTA PERSONA DE 57 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA PCIA DE SANTA FE, EMANABA OLOR ALCOHOL POR LO QUE FUE TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL POR CONDUCTOR EN ESTADO DE EBRIEDAD A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
VUELCO*
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 23:55 SE TOMA CONOCIMIENTO QUE SOBRE AUTOPISTA KM 578 SENTIDO CÓRDOBA-ROSARIO SE PRODUJO EL VUELCO DE UN VEHÍCULO VOLKSWAGEN BORA, CONDUCIDO POR *VERÓNICA PÉREZ* DE 43 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADA POR *LUIS BENEGAS* DE 41 AÑOS DE EDAD Y DOS MENORES DE EDAD, TODOS DOMICILIADOS EN LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES, PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN CONSECUENCIA FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*LA PLAYOSA U.R.D GRAL SAN MARTÍN*
*CONDUCTOR EN ESTADO DE EBRIEDAD*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 23:45, SE TOMA CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE UN LLAMADO AL NÚMERO DE EMERGENCIA 101 , QUE AL INGRESO DE LA LOCALIDAD SENTIDO POZO DEL MOLLE – LA PLAYOSA HABRÍA UNA VEHÍCULO DE GRAN PORTE (CAMIÓN) CONDUCIENDO DE MANERA PELIGROSA SIGUIENDO SU TRAYECTORIA OBSERVA QUE ESTE CONDUCTOR DETIENE SU MARCHA EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOCAL, DONDE SE HIZO PRESENTE PERSONAL POLICIAL Y CONSTATO EN EL MOMENTO DEL CONTROL QUE ESTA PERSONA DE 57 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA PCIA DE SANTA FE, EMANABA OLOR ALCOHOL POR LO QUE FUE TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL POR CONDUCTOR EN ESTADO DE EBRIEDAD A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
VUELCO*
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 23:55 SE TOMA CONOCIMIENTO QUE SOBRE AUTOPISTA KM 578 SENTIDO CÓRDOBA-ROSARIO SE PRODUJO EL VUELCO DE UN VEHÍCULO VOLKSWAGEN BORA, CONDUCIDO POR *VERÓNICA PÉREZ* DE 43 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADA POR *LUIS BENEGAS* DE 41 AÑOS DE EDAD Y DOS MENORES DE EDAD, TODOS DOMICILIADOS EN LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES, PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN CONSECUENCIA FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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