Policiales de la Departamental San Martin

UNIDAD REGIONAL DPTAL. GRAL. SAN MARTIN
PARTE DE PRENSA 09-04-17
VILLA MARIA
APREHENSIÓN
EN LA NOCHE DE LA VISPERA (22:00 HS.), PERSONAL DE LA DIVISION INVESTIGACIONES RECIBE INFORMACION QUE UN JOVEN CON CARACTERISTICAS SIMILARES AL SUPUESTO AUTOR DE UN HECHO OCURRIDO EL 28-03-17 EN ESTA CIUDAD, ES POR ELLO QUE EN INMEDIACIONES DE LA TERMINAL DE OMNIBUS, INSTALA UNA VIGILANCIA, DONDE MOMENTOS DESPUES SE OBSERVA CIRCULAR AL JOVEN DE MENCION CIRCULANDO EN UNA MOTOCICLETA BAJAJ ROUSER DE 200 C.C. POR BV. ALVEAR Y BV. SARMIENTO, POR LO QUE SE INTENTA DETENER LA MARCHA DEL SUJETO, HACIENDO CASO OMISO, EMPRENDIENDO LA HUIDA POR BV. SARMIENTO, POR LO QUE SE COMIENZA UNA PERSECUCION POR UN LARGO PERIODO DE TIEMPO POR LAS DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD, PERDIENDOLO DE VISTA EN ALGUNAS OPORTUNIDADS. A POSTERIOR, ALREDEDOR DE LAS 23:45 HORAS, DETECTA LA PRESENCIA DEL ANTES MENCIONADO EN PASAJE DARWIN E ITALIA PERO EN ESTA OPORTUNIDAD EN COMPAÑÍA DE SU HERMANO QUIEN LO HACIA EN OTRA MOTOCICLETA (UNA HONDA HONDA ECONO 90) DOND NUEVAMENTE EVADEN AL PERSONAL POLICIAL DANDOSE A LA FUGA AMBOS HERMANOS EN DIRECCIONES OPUESTAS. DICHA PERSECUSION, EFECTIVIZADA POR PERSONAL DE LA REFERIDA DIVISION Y EN COLABORACION DE LA PATRULLA PREVENTIVA, LOGRAN INTERCPTAR A UNO DE LOS JOVENES EN USPALLATA Y SOLIS DEL BARRIO PALERMO, RESULTANDO SER UN JOVEN DE 20 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, EL CUAL ES TRASLADADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE LA MOTOCICLETA ANTES MENCIONADA, QUEDANDO A DISPISICION DE LA FISCALIA DE PRIMER TURNO, SEC. DR. RODRIGUEZ. AL MISMO TIEMPO, EN CALLE PASTEUR, ENTRE CALLES MALVINAS ARGENTINAS Y MANUEL OCAMPO (EN UN COMPLEJO DE DEPARTAMENTOS) SE HACE EFECTIVA LA DETENCION DEL HERMANO DEL APREHENDIDO ANTERIORMENTE, UN JOVEN DE 36 AÑOS D EDAD, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE CORDOBA, POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE ROBO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE LA MOTOCICLETA BAJAJ ROUSER ANTES NOMBRADA Y DOCUMENTACION DE LA MISMA, TODO ELLO, RELACIONADO A UN HECHO DELICTIVO OCURRIDO EN FECHA 28/03/17 OCURRIDO EN CALLE 25 DE MAYO Y MENDOZA Bº CENTRO DE ESTA CIUDAD, DEL CUAL RESULTARA DAMNIFICADA LA SRA. RITA GONZALEZ DE 70 AÑOS DE EDAD, DONDE EL SUJETO ÈSTE LE INTENTA ARREBATAR LA CARTERA LLEVANDOLA A LA RASTRA UNOS 70 MTS APROX. PROVOCANDOLE A LA VICTIMA TRES FRACTURAS EN SU BRAZO DERECHO Y EXCORACIONES VARIAS, MUJER QUE A CAUSA DE LAS HERIDAS RECIBIDAS, QUEDA VARIOS DIAS INTERNADA EN TERAPIA INTENSIVA DE LA CLINICA MARAÑON DE ESTA CIUDAD.
VILLA MARIA
INCENDIO EN TALLER DE COATA CORDOBA SIN LESIONES
SIENDO LA HORA 00:20 ES SOLICITAD LA PRESENCIA DE PERSONAL POLICIAL Y DE BOMBEROS EN EL TALLER DE LA EMPRESA COATA SITO EN CALLE PIEDRAS 1700 (CUADRANTE 10) DONDE SE ESTABA PRODUCIENDO UN INCENDIO. EN EL LUGAR, SE ENTREVISTAN CON EL MECANICO DE DICHO TALLER, SR. BOSCO JORGE DE 47 AÑOS DE EDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE MOMENTOS ANTES OBSERVAN JUNTO EL PERSONAL POLICIAL DE SERVICIO ADICIONAL QUE EN LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DEL LUGAR SALIA HUMO DE LA PARTE DEL MOTOR DE UN COLECTIVO DE LA MENCIONADA EMPRESA MARCA MERCEDES BENZ DE DOS PISOS, DE COLOR BLANCO Y AZUL , MATRICULA 4134 ORIGINANDOSE RAPIDAMENTE UNA CORTINA DE HUMO EXTENDIENDOSE RAPIDAMENTE EL FOCO IGNIO EN TODO EL COCHE Y ALCANZANDO LAS LLAMAS A OTRO COLECTIVO TAMBIEN DE LA MISMA EMPRESA MARCA MERCEDES BENZ, DE UN PISO, DE COLOR ROJO Y BLANCO, MATRICULA 1445, SIENDO SOFOCADO DE INMEDIATO POR PERSONAL DE BOMBEROS LOCAL. SE HACE COSTAR QUE EN EL PRIMER VEHICULO, LOS DAÑOS FUERON TOTALES, MIENTRAS QUE EN EL SEGUNDO, EL DAÑO FUE EN SU PARTE LATERAL IZQUIERDA (PARCIAL). SE LABRAN LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES.-
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