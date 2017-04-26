Policiales de la Departamental San Martin

Vespertino-25/04/2017
*VILLA MARIA – U.D.R.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 08.00 EN CALLE ENTRE RÍOS Y BV. ALVEAR, SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, COLISIONANDO EN EL LUGAR UN UTILITARIO MARCA FIAT FIORINO, COLOR BLANCO, CONDUCIDO POR EL SR. MONTE JOSÉ JAVIER, DE 39 AÑOS DE EDAD, Y LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA YBR, CONDUCIDA POR EL SR. ANDREA LUCAS DANIEL, DE 28 AÑOS DE EDAD, A POSTERIOR BOMBEROS VOLUNTARIOS TRASLADA AL HOSPITAL PASTEUR AL LLAMADO ANDREA LUCAS, SE COMISIONA MEDICO POLICIAL DE TURNO, QUIEN INFORMA LESIONES LEVES.-
*VILLA MARIA – U.D.R.G. SAN MARTIN*
*APREHENSION P.S.A DE ROBO EN GRADO DE TENTATIVA*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 10:35 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DESDE CALLE RAWSON Y LISANDRO DE LA TORRE (ESCUELA I.M.D.A. discapacitados auditivos) PERSONAL POLICIAL REALIZA CONTROL PARTE TRASERA, LOGRANDO LA APREHENSION DE UN MASCULINO DE 18 AÑOS DE EDAD,QUIEN ESTABA INTENTANDO INGRESAR AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, POR LO QUE ES TRASLADADO A SEDE POLICIAL P.S.A DE ROBO EN GRADO DE TENTATIVA.-
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 12:10 EN SANTA FE Y ALBERDI , DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATA DE ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISION ENTRE UNA MOTOCICLETA HONDA BIZ DE COLOR GRIS , CONDUCIDO POR PAOLA MERCADO DE 34 AÑOS, Y UN CHEVROLET CORSA DE COLOR BLANCO, TAXI LIBRE INT 128 CONDUCIDO POR ROMERO DANIEL ANTONIO DE 41 AÑOS, SIENDO TRASLADADA LA PRIMERA POR LA UNIDAD DE BOMBEROS HASTA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE INFORMA EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES.-
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 14:05 EN ELPIDIO GONZALEZ Y ASCASUBI DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATA DE ESTABLECER S EPRODUJO LA COLISION ENTRE UN RENAULT LOGAN DE COLOR GRIS, CONDUCIDO POR SERRANO PABLO DAVID DE 40 AÑOS, Y UN VEHICULO PEUGEOT 208 DE COLOR BLANCO, CONDUCIDO POR DELIA ANDREA MUJICA DE 43 AÑOS QUIEN SE ENCONTRABA ACOMPAÑADA POR SU HIJA DE 16 AÑOS QUIEN FUE TRASLADADA POR LA UNIDAD DE BOMBEROS HASTA UNA CLINICA PRIVADA DONDE INFORMA EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES.-
*APREHENSION P.S.A. DE HURTO CALIFICADO*
*VILLA NUEVA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 16:15 ALERTADOS POR UN LLAMADO TELEFONICO INFORMANDO QUE EN UN DOMICILIO EN CALLE LAGO BLANCO Y CARRIEL UN VECINO HABRIA VISTO INGRESAR DOS SUJETOS A UNA VIVIENDA QUE SE ENCONTRARIA SIN MORADORES APORTANDO LAS DESCRIPCIONES DE LOS MISMOS. AL LLEGAR PERSONAL POLICIAL AL LUGAR OBSERVAN A DOS SUJETOS CON LAS DESCRIPCIONES APORTADAS CORRIENDO CON ELEMENTOS EN LA MANO , AL NOTAR LA PRESENCIA POLICIAL ARROJAN LO QUÉ SERIA UN LAVAVAJILLA, PERDIENDOSE POR EL DESCAMPADO QUÉ DA ATRÁS DE LA CASA, SE MONTA UN OPERATIVO CERROJO DONDE EN AV. LAS FRESIAS Y REGINA PIEDECASA , LOGRAN LA APREHENSION DE UN JOVEN DE 20 AÑOS Y OTRO DE 12 AÑOS AMBOS ORIUNDOS DE VILLA NUEVA ,TRASLADANDOLOS A LA CRIA DE VILLA MARIA POR SUPUESTO AUTOR DE HURTO CALIFICADO A DISPOSICION DE LA FISCALIA DEL TERCER TURNO SEC DRA CAON.-
*DETENCIÓN POR HOMICIDIO CALIFICADO*
*VILLA MARÍA – U.R.D.G.S.M.*
EN EL DÍA DE LA FECHA PERSONAL DE ESTA UNIDAD REGIONAL DEPARTAMENTAL CONTINUANDO CON LAS DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, ALLANAMIENTOS Y RASTRILLAJES EN PROCURA DEL HALLAZGO DE TAMARA ALEJANDRA CORDOBA, ALREDEDOR DE LAS 17:00 FUE ENCONTRADO EL CUERPO SIN VIDA DE LA FEMENINA , EN UN DESCAMPADO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES TUCUMÁN Y ROCA DE LA CIUDAD DE VILLA NUEVA. EN RELACION A LO ACONTECIDO EL MAGISTRADO INTERVINIENTE FISCALIA DE INSTRUCCIÓN A CARGO DEL DR. RENE BOSSIO ORDENO LA DETENCION DE UN MASCULINO DE 20 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD POR SUPUESTO AUTOR DE HOMICIDIO CALIFICADO.
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