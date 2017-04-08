Policiales de la Departamental San Martín

MATUTINO 08/04/2017
VILLA MARIA- U.R.D.G SAN MARTIN
APREHENSION P.S.A DE HURTO
SIENDO LAS 19:55 PERSONAL POLICIAL CONSTITUIDO EN EL COMERCIO *"CITY SHOP" SITO EN CALLE BUENOS AIRES E HIPÓLITO IRIGOYEN*SE ENTREVISTAN CON UN EMPLEADO QUIEN MANIFIESTA QUE UNA FEMENINA LE SUSTRAJO MERCADERÍA, NOTANDO DICHA IRREGULARIDAD AL MOMENTO EN QUE LA MISMA IBA A ABANDONAR EL COMERCIO YA QUE SE ACTIVARON LAS ALARMAS.
SE PROCEDE A LA APREHENSIÓN DE UNA MUJER DE 47 AÑOS DE EDAD DOMICILIADA EN VILLA NUEVA Y DE SU PAREJA DE 35 AÑOS, DE LA MISMA LOCALIDAD P.S.A DE HURTO, Y ALSECUESTRO DE UNA ALFOMBRA 30 X 40 CM Y TRES TENEDORES, TRES CUCHILLOS, TRES CUCHARAS Y TRES CUCHARAS DE TE MARCA CAROL.-
ARROYO CABRAL
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES
SIENDO LAS 03:50 HS. EN RUTA NAC. 158 KM 170 EN CERCANÍAS DE LA BALANZA DE VIALIDAD NACIONAL, PERSONAL POLICIAL SE ENTREVISTA CON SCARAFIA EDUARDO DAVID DE 53 AÑOS DOMICILIADO EN A. CABRAL, EL CUAL MANIFIESTA QUE EN MOMENTOS EN QUE CIRCULABA CON SU CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX COLOR GRIS, CUANDO PERDIÓ EL CONTROL, PROVOCANDO UN TUMBO HACIA LA BANQUINA, PERSONAL DE BOMBEROS DE ESA LOCALIDAD PROCEDEN AL TRASLADO DEL MIMO HACIA EL HOSPITAL REG. PASTEUR. LESIONES LEVES
VILLA MARIA- U.R.D.G SAN MARTIN
APREHENSION P.S.A DE HURTO
SIENDO LAS 19:55 PERSONAL POLICIAL CONSTITUIDO EN EL COMERCIO *"CITY SHOP" SITO EN CALLE BUENOS AIRES E HIPÓLITO IRIGOYEN*SE ENTREVISTAN CON UN EMPLEADO QUIEN MANIFIESTA QUE UNA FEMENINA LE SUSTRAJO MERCADERÍA, NOTANDO DICHA IRREGULARIDAD AL MOMENTO EN QUE LA MISMA IBA A ABANDONAR EL COMERCIO YA QUE SE ACTIVARON LAS ALARMAS.
SE PROCEDE A LA APREHENSIÓN DE UNA MUJER DE 47 AÑOS DE EDAD DOMICILIADA EN VILLA NUEVA Y DE SU PAREJA DE 35 AÑOS, DE LA MISMA LOCALIDAD P.S.A DE HURTO, Y ALSECUESTRO DE UNA ALFOMBRA 30 X 40 CM Y TRES TENEDORES, TRES CUCHILLOS, TRES CUCHARAS Y TRES CUCHARAS DE TE MARCA CAROL.-
ARROYO CABRAL
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES
SIENDO LAS 03:50 HS. EN RUTA NAC. 158 KM 170 EN CERCANÍAS DE LA BALANZA DE VIALIDAD NACIONAL, PERSONAL POLICIAL SE ENTREVISTA CON SCARAFIA EDUARDO DAVID DE 53 AÑOS DOMICILIADO EN A. CABRAL, EL CUAL MANIFIESTA QUE EN MOMENTOS EN QUE CIRCULABA CON SU CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX COLOR GRIS, CUANDO PERDIÓ EL CONTROL, PROVOCANDO UN TUMBO HACIA LA BANQUINA, PERSONAL DE BOMBEROS DE ESA LOCALIDAD PROCEDEN AL TRASLADO DEL MIMO HACIA EL HOSPITAL REG. PASTEUR. LESIONES LEVES
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada