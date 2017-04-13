Policiales de la Departamental San Martín

Vespertino 13-04-2017
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES
VILLA MARIA- U.R.D.G. SAN MARTIN
SIENDO LAS 09:50 HS., EN AUTOPISTA KM 558, SENTIDO ROSARIO A CÓRDOBA, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, Y CON UN FLUIDO VEHICULAR ABUNDANTE, SE PRODUCE LA COLISIÓN ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT MODELO 308 COLOR GRIS CONDUCIDO POR EL SR BIANCHI MANUEL JOSE DE 29 AÑOS, QUIEN LO HACIA ACOMPAÑADO POR DAMIANI, ALEJANDRO BRIAN DE 25, BISMAR, ALEJANDRO GABRIEL DE 29, SASSOLA, FABIÁN, DE 25 Y CATIVIELA MARCOS DE 38 AÑOS DE EDAD , TODOS DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE, EL QUE FUE EMBESTIDO POR UN VEHÍCULO MARCA PEUGEOT PARTNER COLOR GRIS CONDUCIDO POR LA SRA SALABII AILEN MARIA DE 31 AÑOS DOMICILIADA EN SAN LORENZO, QUIEN LO HACIA ACOMPAÑADA DE VIGNATTI ELINNA DE 27, DE CAPITAN BERMUDEZ, ZAPATA MARCI DE 27 Y HAUSER MARIA CELESTE DE 31 AÑOS DE EDAD ESTAS ULTIMAS CON DOMICILIO EN SAN LORENZO TODOS ORIUNDOS TAMBIEN DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.
PRODUCTO DEL IMPACTO SE PRODUCEN LESIONES DE DIVERSA CONSIDERACIÓN EN LOS OCUPANTES DE AMBOS VEHÍCULOS, SIENDO TRASLADADOS AL HOSPITAL PASTEUR DE VILLA MARIA, DONDE INFORMA POSTERIORMENTE EL MEDICO POLICIAL LESIONES LEVES.
A RAIZ DEL PRIMER ACCIDENTE SE CONSTATA, ALREDEDOR DE LAS 10:00 HS EN EL KM 555 SENTIDO ROSARIO HACIA CÓRDOBA UN CHOQUE EN CADENA POR ALCANCE RESULTANDO INVOLUCRADOS UN FORD FOCUS BORDO CONDUCIDO POR LA SRA PUSCH PRISCILA DE 34 AÑOS DE LA LOCALIDAD CONCEPCION DEL URUGUAY ENTRE RÍOS, UN VOLKSWAGEN GOL AZUL CONDUCIDO POR GONZALO HAIS DE 33 AÑOS , ACOMPAÑADO POR LA SRA. DAR FUESES ALEJANDRA DE 33 ANOS, AMBOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO PROVINCIA DE SANTA FE, (LA QUE ES TRASLADADA POR LA AMBULANCIA DE BOMBEROS HASTA EL HOSPITAL PASTEUR DE VILLA MARÍA PARA REALIZAR UN CONTROL) , ÉSTE A SU VEZ IMPACTA CON UNA FORD KUGA TITANIUM COLOR BLANCA CONDUCIDA POR EL SR GREGORIO HOSENEN DE 66 AÑOS DE ROSARIO PROVINCIA DE SANTA FE, Y UN VEHICULO CHEVROLET PRISMA COLOR GRIS OSCURO CONDUCIDO POR EL SR BROZMAN GERARDO DE 49 AÑOS DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS PROVINCIA DE BS AS, NO REGISTRANDOSE LESIONADOS, QUEDANDO LA AUTOPISTA CON CIRCULACION LENTA DEBIDO A LA GRAN CONGESTION DE VEHICULOS.
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES
VILLA MARIA- U.R.D.G. SAN MARTIN
SIENDO LAS 09:50 HS., EN AUTOPISTA KM 558, SENTIDO ROSARIO A CÓRDOBA, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, Y CON UN FLUIDO VEHICULAR ABUNDANTE, SE PRODUCE LA COLISIÓN ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT MODELO 308 COLOR GRIS CONDUCIDO POR EL SR BIANCHI MANUEL JOSE DE 29 AÑOS, QUIEN LO HACIA ACOMPAÑADO POR DAMIANI, ALEJANDRO BRIAN DE 25, BISMAR, ALEJANDRO GABRIEL DE 29, SASSOLA, FABIÁN, DE 25 Y CATIVIELA MARCOS DE 38 AÑOS DE EDAD , TODOS DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE, EL QUE FUE EMBESTIDO POR UN VEHÍCULO MARCA PEUGEOT PARTNER COLOR GRIS CONDUCIDO POR LA SRA SALABII AILEN MARIA DE 31 AÑOS DOMICILIADA EN SAN LORENZO, QUIEN LO HACIA ACOMPAÑADA DE VIGNATTI ELINNA DE 27, DE CAPITAN BERMUDEZ, ZAPATA MARCI DE 27 Y HAUSER MARIA CELESTE DE 31 AÑOS DE EDAD ESTAS ULTIMAS CON DOMICILIO EN SAN LORENZO TODOS ORIUNDOS TAMBIEN DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.
PRODUCTO DEL IMPACTO SE PRODUCEN LESIONES DE DIVERSA CONSIDERACIÓN EN LOS OCUPANTES DE AMBOS VEHÍCULOS, SIENDO TRASLADADOS AL HOSPITAL PASTEUR DE VILLA MARIA, DONDE INFORMA POSTERIORMENTE EL MEDICO POLICIAL LESIONES LEVES.
A RAIZ DEL PRIMER ACCIDENTE SE CONSTATA, ALREDEDOR DE LAS 10:00 HS EN EL KM 555 SENTIDO ROSARIO HACIA CÓRDOBA UN CHOQUE EN CADENA POR ALCANCE RESULTANDO INVOLUCRADOS UN FORD FOCUS BORDO CONDUCIDO POR LA SRA PUSCH PRISCILA DE 34 AÑOS DE LA LOCALIDAD CONCEPCION DEL URUGUAY ENTRE RÍOS, UN VOLKSWAGEN GOL AZUL CONDUCIDO POR GONZALO HAIS DE 33 AÑOS , ACOMPAÑADO POR LA SRA. DAR FUESES ALEJANDRA DE 33 ANOS, AMBOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO PROVINCIA DE SANTA FE, (LA QUE ES TRASLADADA POR LA AMBULANCIA DE BOMBEROS HASTA EL HOSPITAL PASTEUR DE VILLA MARÍA PARA REALIZAR UN CONTROL) , ÉSTE A SU VEZ IMPACTA CON UNA FORD KUGA TITANIUM COLOR BLANCA CONDUCIDA POR EL SR GREGORIO HOSENEN DE 66 AÑOS DE ROSARIO PROVINCIA DE SANTA FE, Y UN VEHICULO CHEVROLET PRISMA COLOR GRIS OSCURO CONDUCIDO POR EL SR BROZMAN GERARDO DE 49 AÑOS DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS PROVINCIA DE BS AS, NO REGISTRANDOSE LESIONADOS, QUEDANDO LA AUTOPISTA CON CIRCULACION LENTA DEBIDO A LA GRAN CONGESTION DE VEHICULOS.
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