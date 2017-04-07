Policiales de la Departamental San Martín

MATUTINO 07/04/2017
VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES
SIENDO LA HORA 22:50 EN CALLE LA RIOJA Y PARAJON ORTIZ POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, COLISIONARON UN AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA DE COLOR AZUL, CONDUCIDO POR AGUSTIN RETTA DE 41 AÑOS,DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE DE COLOR GRIS CONDUCIDA POR EL LLAMADO MARIANO PASCUALI DE 24 AÑOS, DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA LARGA EL CUAL IBA ACOMPAÑADO POR CORREA LAUTARO DE LA MISMA EDAD, SIENDO ESTOS ÚLTIMOS TRASLADADOS POR PERSONAL DE BOMBEROS HACIA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, INFORMANDO A POSTERIOR MEDICO POLICIAL LESIONES LEVES.
VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES
A LA HORA. 23:35 EN CALLE PARAJON ORTIZ Y SALTA POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONARON UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO 110 CC DE COLOR GRIS, CONDUCIDA POR MARIO MORALES DE 58 AÑOS , Y UNA BICICLETA PLAYERA DE COLOR GRIS PLATEADA CONDUCIDA POR MARQUEZ GABRIEL DE 48 AÑOS, AMBOS DE ESTA CIUDAD.
EL CONDUCTOR DE LA BICICLETA ES TRASLADADO POR LA UNIDAD DE BOMBEROS HACIA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, INFORMANDO A POSTERIOR MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES.*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*INCENDIO*
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES
VILLA MARIA – U.D.R.G. AN MARTIN
SIENDO LA HORA 08.00, SOBRE EL PUENTE "JUAN D. PERÓN", POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO COLISIONANDO EN EL LUGAR, UN AUTOMÓVIL MARCA FORD KA, COLOR ROJO, CONDUCIDO POR LA SRA. ESTEFANÍA NAUWELAERTS, DE 29 AÑOS DE EDAD, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE, COLOR NEGRA, CONDUCIDA POR LA LLAMADA AGUSTINA DE MARCO, DE 18 AÑOS DE EDAD, AMBAS DE LA VECINA CIUDAD DE VILLA NUEVA.
A POSTERIOR LA LLAMADA DE MARCOS ES TRASLADADA A LA CLÍNICA ESPECIALIDADES, INFORMANDO POSTERIORMENTE EL MEDICO POLICIAL LESIONES GRAVES (FRACTURA DE MUÑECA IZQUIERDA) .-
VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN
PEDIDO DE PARADERO*
SE SOLICITA EL PARADERO DEL LLAMADO *LEANDRO DANIEL PERALTA DE 27 AÑOS, DNI N° 34.839.920* DE CONTEXTURA FISICA DELGADA, DE APROXIMADAMENTE 1,70 DE ESTATURA, TEZ TRIGUEÑA,CABELLOS OSCUROS CORTOS,POSEE COMO SEÑA PARTICULAR EL HUNDIMIENTO DE PARIETAL IZQUIERDO, LABIOS FINOS, OREJAS GRANDES. EL CUAL SE AUSENTO DE SU HOGAR EN LA VISPERA SIENDO ALREDEDOR DE LA HORA 14:00, QUE AL MOMENTO EN QUE DE SU DESAPARICION VESTÍA UNA REMERA COLOR MARRÓN CLARO, MANGAS CORTAS, UN SHORT COLOR VERDE,CON LAS INICIALES MM EBN COLOR BLANCO, Y OJOTAS COLOR GRIS, Y NO LLEVABA OTRA PERTENENCIA. CON CONOCIMIENTO DE LA FISC. 3ºN. C/COMP. CIV. COM. LAB. DE FLIA. INSTR.Y MEN.-SEC.6 - V.MARIA-
ANTE CUALQUIER INFORMACION COMUNICARSE A LOS TELEFONOS DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 0353-4619120-4619104-4619106 O AL 101 DE EMERGENCIAS.-
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