Policiales de la Departamental San Martín

VILLA MARIA – U.R.D.GRAL SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES
SIENDO LA HORA 17:55 DE LA FECHA, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECR, EN BV. VELEZ SARSFIELD Y CALLE MEXICO (CUADRANTE 5) SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO SIENDO PROTAGONIZADO POR UN AUTOMOVIL MARCA RENAULT DUSTER CONDUCIDO POR ACASTELLO PATRICIA DE 49 AÑOS DE EDAD, Y UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 110 GUIADA POR LEDESMA MAURO DE 32 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR SU HIJO DE 4 AÑOS DE EDAD, TODOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD. LOS OCUPANTES DEL RODADO MENOR, A CONSECUENICA DEL IMPACTO, SUFRIERON LESIONES QUE MOTIVARON SU INMEDIATO TRASLADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR EL MEDICO POLICIAL D TURNO DIAGNOSTICO LESIONES DE CARÁCTER GRAVES PARA EL SR. LEDESMA (FRACTURA DE TIBIA IZQUIERDA) Y LEVES PARA SU HIJO (EXCORCIACIONES).
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES
SIENDO LA HORA 17:55 DE LA FECHA, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECR, EN BV. VELEZ SARSFIELD Y CALLE MEXICO (CUADRANTE 5) SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO SIENDO PROTAGONIZADO POR UN AUTOMOVIL MARCA RENAULT DUSTER CONDUCIDO POR ACASTELLO PATRICIA DE 49 AÑOS DE EDAD, Y UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 110 GUIADA POR LEDESMA MAURO DE 32 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR SU HIJO DE 4 AÑOS DE EDAD, TODOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD. LOS OCUPANTES DEL RODADO MENOR, A CONSECUENICA DEL IMPACTO, SUFRIERON LESIONES QUE MOTIVARON SU INMEDIATO TRASLADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR EL MEDICO POLICIAL D TURNO DIAGNOSTICO LESIONES DE CARÁCTER GRAVES PARA EL SR. LEDESMA (FRACTURA DE TIBIA IZQUIERDA) Y LEVES PARA SU HIJO (EXCORCIACIONES).
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