Policiales de la Departamental San Martín

*MARTES 25/04/2017 – MATUTINO*
*VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 18:30 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MARIANO MORENO Y SANTIAGO DEL ESTERO POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISIÓN ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET CORSA, CONDUCIDO POR * SALSEDO JOAQUIN MANUEL*, DE 18 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA ESTA CIUDAD Y UNA MOTOCICLETA YAMAHA KRYPTON 110 C.C, CONDUCIDA POR UN MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR OTRA PERSONA DE SEXO FEMENINO MENOR DE 17 AÑOS, AMBOS DOMICILIADOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA, EN CONSECUENCIA LOS OCUPANTES DEL RODADO MENOR FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA U.R.G.D.SAN MARTIN *
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 18:50 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DESDE RUTA NACIONAL Nº 9 A LA ALTURA DEL KM 554, PROCEDIDO AL TRASLADO DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 15 AÑOS DE EDAD, POR *DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, QUIEN MOMENTOS ANTES CIRCULABA POR DICHA ARTERIA, DICHA PERSONA A BORDO DE UNA MOTOCICLETA REALIZABA MANIOBRAS INAPROPIADAS ZIGZAGUEANDO ENTRE LOS VEHÍCULOS PONIENDO EN PELIGRO S PROPIA INTEGRIDAD FÍSICA Y LA DE TERCEROS, AL DARLE LA VOZ ALTO ESTE CONDUCTOR HACE CASO OMISO, ARROJA EL RODADO A UN COSTADO DE LA RUTA Y COMIENZA SU HUIDA A CORRIENDO SIN LOGRAR SU COMETIDO ES INTERCEPTADO RÁPIDAMENTE POR PERSONAL POLICIAL, POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL TRASLADO DE MISMO A SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE Y EL SECUESTRO DEL RODADO.-
*VILLA MARIA U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO *
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 19:05 EN LA INTERSECCIÓN DE BV. ALVEAR Y CALLE CORRIENTES POR CAUSA A ESTABLECER SE PRODUJO LA COLICION DE DOS MOTOCICLETAS, UNA MARCA YAMAHA KRYPTOM CONDUCIDA POR *LESCANO MARIO ALBERTO* DE 35 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD Y OTRA MOTOCICLETA CUYO ABANDONO EL LUGAR CON EL RODADO SIN APORTAR DATOS, EN CONSECUENCIAS EL SR. LESCANO FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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