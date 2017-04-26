Policiales de la Departamental San Martín

Vespertino-26/04/2017
*VILLA MARIA U.D.R.G.SAN MARTIN*
* ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 09:20 EN AV. LIBERTADOR SAN MARTIN Y NACIONES UNIDAS, POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISION ENTRE UN AUTOMOVIL MARCA FORD FIESTA, COLOR BLANCO, CONDUCIDO POR GALLO CRISTINA YOLANDA, DE 48 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CRYPTON, DE COLOR AZUL Y NEGRO, CONDUCIDO POR FORMIAS FRANCISCO JAVIER, DE 18 AÑOS DE EDAD, QUIEN A RAIZ DEL IMPACTO EL LLAMADO FORMIAS FUE TRASLADADO POR UNIDAD DE BOMBEROS, HACIA HOSPITAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES.-
*VILLA NUEVA*
*APREHENSION P.S.A. DE DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 12:00 PERSONAL DE LA PATRULLA RURAL SE CONSTITUYE EN UN CAMPO DE LA ZONA RURAL DE VILLA NUEVA A SOLICITUD DE SU PROPIETARIO QUIEN LE MANIFESTO QUE TENIA PERSONAS AJENAS DENTRO DE SU PROPIEDAD, PERSONAL POLICIAL PROCEDE A IDENTIFICAR A LOS EXTRAÑOS Y EN ESE MOMENTO UNO DE ELLOS COMIENZA A DISCUTIR CON LOS UNIFORMADOS, INCREPANDO Y EMPUJANDO A UNO DE ESTOS, POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO DE UN HOMBRE DE 38 AÑOS, P.S.A DE DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD A DISPOSICION DE LA FISCALIA DEL TERCER TURNO SEC. DRA CAON.-
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES *
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 13:10 EN SANTA FE E INT. REYNO,DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATA DE ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISION ENTRE UN EQUINO, YEGUA COLORADA FRENTE BLANCA HERRADA Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ DE COLOR GRIS, CONDUCIDO POR IVANA MARISA OLIVA DE 34 AÑOS, ACOMPAÑADA POR MARTA ANDRADA DE 63 AÑOS, QUIENES FUERON TRASLADADAS POR LA UNIDAD DE BOMBEROS HASTA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE INFORMO EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARCATER LEVES
*TIO PUJIO*
*APREHENSION P.S.A. DE COHECHO*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 13:25 PERSONAL DE POLICIA CAMINERA, SE ENCONTRABA REALIZANDO UN CONTROL DE VELOCIDAD EN AUTOPISTA KM 578 SENTIDO CORDOBA –ROSARIO, CUANDO DETIENE A UN VEHICULO QUE CIRCULABA A 190 KM/H, SIENDO UN VW VENTO DE COLOR BLANCO, CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 42 AÑOS ORIUNDO DE CASEROS PROV. DE BS AS, AL MISMO SE LE ESTABA LABRANDO EL ACTA POR EL EXCESO DE VELOCIDAD CUANDO SU CONDUCTOR QUISO CONVENCER AL PERSONAL POLICIAL DE QUE DESISTIERA DE LA MULTA OFRECIENDO LA SUMA DE $ 200, PROCEDIENDO AL TRASLADO DEL MENCIONADO POR SUPUESTO AUTOR DE COHECHO QUEDANDO A DISPOSICION DE LA FISCALIA DEL TERCER TURNO SEC. DRA CAON.-
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