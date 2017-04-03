Policiales de la Departamental San Martín

PARTE DE PRENSA VESPERTINO 03-04-17
UNIDAD REGIONAL DPTAL. GRAL. SAN MARTIN
VILLA MARIA
ACCIDENTE DE TRANSITO
SIENDO LA HORA 17:30 DE LA FECHA, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, EN BV. ITALIA Y CALLE JUJUY SE PRODUJO LA COLISION ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA KIA, CONDUCIDO POR LA SRA. LUCIANA TESAN DE 39 AÑOS DE EDAD, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ, GUIADA POR LA SRA. CLAUDIA MANZANO DE 48, AMBAS DE ESTA CIUDAD, SIENDO LA ULTIMA DE LAS NOMBRADAS TRASLADADA AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR COMO CONSECUENCIA DE LAS LESIONES RECIBIDAS, SIENDO ASISTIDA POR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO QUIEN LE DIAGNOSTICO LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
UNIDAD REGIONAL DPTAL. GRAL. SAN MARTIN
VILLA MARIA
ACCIDENTE DE TRANSITO
SIENDO LA HORA 17:30 DE LA FECHA, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, EN BV. ITALIA Y CALLE JUJUY SE PRODUJO LA COLISION ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA KIA, CONDUCIDO POR LA SRA. LUCIANA TESAN DE 39 AÑOS DE EDAD, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ, GUIADA POR LA SRA. CLAUDIA MANZANO DE 48, AMBAS DE ESTA CIUDAD, SIENDO LA ULTIMA DE LAS NOMBRADAS TRASLADADA AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR COMO CONSECUENCIA DE LAS LESIONES RECIBIDAS, SIENDO ASISTIDA POR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO QUIEN LE DIAGNOSTICO LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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