Policiales de la Departamental San Martin

VIERNES 28/04/2017 – VESPERTINO
*VILLA MARIA, U.R.D.GRAL. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 07:30 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES JUJUY Y MÉJICO, POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA HONDA FIT, CONDUCIDO POR *ADRIANA MALDONADO*, DE 51 AÑOS DE EDAD, Y LA BICICLETA TIPO PLAYERA, GUIADA POR UN MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD , EN CONSECUENCIA EL MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA, U.R.D.GRAL. SAN MARTIN*
ALLANAMIENTO Y DETENCION POR ENCUBRIMIENTO CALIFICADO EN RELACION AL HOMICIDIO DE LA JOVEN TAMARA CORDOBA
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 16:00, PERSONAL DE LA DIV. INVESTIGACIONES CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DILIGENCIARON ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO EN UNA VIVIENDA DE CALLE MAIPO AL 600 DE BARRIO LOS OLMOS, DONDE SE PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 37 AÑOS DE EDAD POR EL DELITO DE ENCUBRIMIENTO CALIFICADO, EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL HOMICIDIO DE LA JOVEN TAMARA CORDOBA.-
Lee más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario