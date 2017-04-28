Policiales de la Departamental San Martín

Vespertino-27/04/2017
*VILLA MARIA U.D.R.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 11:45 EN BV. SARMIENTO Y COLABIANCHI DONDE SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO SIENDO UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE, DE COLOR AZUL, CONDUCIDO POR CASTELLANO UN MENOR DE EDAD DE 17 AÑOS, QUIEN PERDIO EL CONTROL DE SU MOTOCICLETA SUBIENDOSE A LA VEREDA Y TRASPASANDO LA VIDRIERA DEL LOCAL DE COMIDAS "EL RICON DE LAS DELICIAS" PROPIEDAD DE ROMANI MAYCO ERIC DE 30 AÑOS, SE HACE PRESENTE EN EL LUGAR PERSONAL DE BOMBEROS PROCEDIENDO AL TRASLADO DEL MENOR AL HOSPITAL PASTEUR DE DONDE INFORMA MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA U.D.R.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 12:00 EN CORRIENTES Y 9 DE JULIO, POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONAN UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA ELITE 125, DE COLOR AZUL, CONDUCIDA POR ESCURRA JOAQUIN DE 23 AÑOS, QUIEN ERA ACOMPAÑADO DE MANUEL ESCURRA DE 19 AÑOS, CONTRA UN TAXI DE LA EMPRESA DONALD, FIAT UNO DE COLOR BLANCO, CONDUCIDO POR SANTILLAN ENRIQUE OMAR DE 59 AÑOS, SE HACE PRESENTE EN EL LUGAR PERSONAL DE BOMBEROS PROCEDIENDO AL TRASLADO DE ESCURRA MANUEL AL HOSPITAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA QUE LOS TRASLADADOS SE RETIRAN POR SU PROPIA VOLUNTAD.-
*VILLA MARIA U.D.R.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVE (FRACTURA DE MUÑECA IZQUIERDA)*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 14:50 EN PORFIRIO SEPPEY Y MERCEDARIO, POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONAN UNA MOTOCICLETA MARCA BAJAJ ROUSER220 DE COLOR ROJA, CONDUCIDA POR MORELLATO ADRIAN MATIAS, DE 32 AÑOS, CONTRA UN VEHICULO MARCA CHEVROLET MERIVA,DE COLOR GRIS, CONDUCIDO POR MIGUELI PAOLA DE 35 AÑOS, QUIEN ERA ACOMPAÑADO DE ORTIZ JESUS DE 36 AÑOS, Y UNA MENOR DE 3 AÑOS, SE HACE PRESENTE EN EL LUGAR PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TRASLADANDO AL HOSPITAL PASTEUR AL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR EL SR MORELATTO. A POSTERIOR MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES DE CARÁCTER GRAVE (FRACTURA DE MUÑECA IZQUIERDA).-
*VILLA MARIA U.D.R.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES (CON RIESGO DE VIDA)*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 17:25 EN CALLE ENTRE RIOS Y CORTADA GARIBALDI EN DONDE SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO, POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONARON UN AUTOMOVIL RENAULT 9 DE COLOR GRIS, CONDUCIDO POR EL SR. PEREZ OSCAR, CONTRA UNA MOTOCICLETA ZANELLA SOL 70 C.C DE COLOR GRIS, CONDUCIDA POR LA SRA. MONTIVERO ROSA ESTER, DE 71 AÑOS DE EDAD, QUIEN FUE TRASLADADA AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR POR BOMBEROS VOLUNTARIOS , A POSTERIOR INFORMA MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (TRAUMATISMO DE CRANEO ENCEFALICO GRAVE, FRACTURA DE CLAVICULA DERECHA, FRACTURA DE PELVIS, CONTUCION PULMONAR BILATERAL, CON REPIRADOR MECANICO Y RIESGO DE VIDA) QUEDANDO INTERNADA EN ESTADO CRITICO EN LA U.T.I DEL CITADO NOSOCOMIO.
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