Policiales de la Departamental San Martin

*JUEVES 27/04/2017 – MATUTINO*
*VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTORES DE ROBO *
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 23:40 SE TOMA CONOCIMIENTO DE UN HECHO DELICTIVO A TRAVÉS DE UN LLAMADO AL NÚMERO DE EMERGENCIA 101 DONDE DABAN CUENTA QUE UN MENOR DE 10 AÑOS DE EDAD, JUNTO A OTROS DOS MÁS DE 13 Y 7 AÑOS DE EDAD, TODOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD HABRÍA LLEGADO A SU DOMICILIO CON ELEMENTOS AJENOS QUE NO ERAN DE SU PROPIEDAD, POR LO QUE SU PROGENITORES HICIERON ENTREGA DE LOS ELEMENTOS PERTENECIENTES DE UN INSTITUTO EDUCATIVO UBICADO EN BARRIO BELLO HORIZONTE DONDE INGRESARON TRAS VIOLENTAR EL VIDRIO DE UNA PUERTA TRASERA, Y SE APODERARON DE UNA NOTEBOOK, UN TELÉFONO UNA CPU, TECLADO, UN MONITOR Y UNA CÁMARA DE FOTOS, A RAÍZ DE LA INVESTIGACIÓN SE PUDO CONSTATAR EL HECHO Y RECUPERAR LOS ELEMENTOS ANTES MENCIONADO, QUE FUERON ENTREGADO DE MANERA ESPONTÁNEA POR LOS PROGENITORES DE LOS APREHENDIDOS, POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL TRASLADO DE LOS MENORES DE EDAD A SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
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