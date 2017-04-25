Policiales de la Departamental San Martín

*LUNES 23/04/2017 – MATUTINO*
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 19:20 SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EN CALLE PASTEUR AL 700, HABRÍA VARIOS SUJETOS SOBRE UN BALCÓN AL PARECER INTENTANDO INGRESAR AL DOMICILIO, CON LA PREMURA DEL CASO Y CON LOS DATOS APORTADOS POR LOS TESTIGOS SE IMPLEMENTÓ UN OPERATIVO ESPECIAL, AL LLEGAR AL LUGAR SE PERSONAL POLICIAL COMISIONADO OBSERVA QUE DESDE EL LUGAR INDICADO COMIENZA SU FUGA CINCO PERSONAS, LOS QUE INTENTANDO SU FUGA SON INTERCEPTADOS RÁPIDAMENTE EN LA INTERSECCIÓN DE CALLE PASTEUR Y BV. SARMIENTO, SIENDO ESTOS CINCO MENORES ENTRE LAS EDADES DE 13 Y 16 AÑOS DE EDAD, TODOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, QUIENES SON TRASLADADOS A LA SEDE POLICIAL POR SUPUESTOS AUTORES DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
*VILLA MARÍA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 19:30 SOBRE RUTA NACIONAL Nº 9 EN INTERSECCIÓN CON AVDA. BORRAS, POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISIÓN ENTRE UN CAMIÓN MARCA FORD CARGO 2042, CON SEMI REMOLQUE CONDUCIDO POR *GOLA JAVIER* DE 46 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE RIO SEGUNDO, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA TWISTER 250, CONDUCIDO POR *BISCOLA JUAN PABLO* DE 33 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE MARCOS JUAREZ, EN CONSECUENCIA EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES, MIENTRAS EL CONDUCTOR DEL CAMIÓN FUE TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE POR LESIONES CULPOSAS .-
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN
*TRASLADO POR RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 23:20, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA, SE TOMA CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE UN LLAMADO AL NÚMERO DE EMERGENCIA 101 QUE EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MARTINEZ MENDOZA Y SAN LUIS, HABRÍA DOS PERSONAS VESTIDOS DE ROPA OSCURA MIRANDO EL INTERIOR DE LOS VEHÍCULOS ESTACIONADOS, CON LAS DESCRIPCIONES APORTADAS PERSONAL POLICIAL DESIGNADO AL SECTOR REALIZA UN RECORRIDO POR EL LUGAR POR EL LUGAR AL LLEGAR A LA ESQUINA DE LAS CALLES SAN LUIS Y PABLO COLABIANCHI SON SORPRENDIDOS POR DOS PERSONAS QUE SE CONDUCÍA EN BICICLETAS, QUIENES AL PERCATARSE DE LA PRESENCIA POLICIAL ABANDONAN LAS BICICLETAS Y EMPRENDEN SU FUGA A PIE, SIENDO SIN LOGRAR SU COMETIDO SON INTERCEPTADOS RÁPIDAMENTE POR EL PERSONAL POLICIAL, EN EL LUGAR SECUESTRAN UNA RÉPLICA DE UN REVÓLVER DE COLOR PLATA , EN EL MOMENTO DEL CONTROL ESTOS MASCULINO DE 19 Y 16 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD OFRECIERON RESISTENCIA POR LO QUE FUERON TRASLADADO POR SUPUESTOS AUTORES DE RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
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