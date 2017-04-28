Policiales de la Departamental San Martín

*VIERNES 28/04/2017 – MATUTINO*
*VILLA MARIA U.D.R.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 20:40 SOBRE CALLE 9 DE JULIO AL 900 POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ENTRE UN AUTOMÓVIL RENAULT KANGOO, CONDUCIDO POR *JIMENA ULGIATTI*, DE 37 AÑOS DE EDAD, UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA FAN, CONDUCIDA POR *SARMIENTO CRISTIAN*, DE 20 AÑOS DE EDAD, AMBOS DE ESTA CIUDAD Y UN AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA CLASSIC, AFECTADO AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (REMIS) QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADO, EN CONSECUENCIA, EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR , DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
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