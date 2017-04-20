Policiales de la Departamental San Martín

JUEVES 20-04-2017 - MATUTINO
ETRURIA – U.R.D.G SAN MARTIN
CAIDA EN MOTOCICLETA
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 18:30, SE TOMA CONOCIMIENTO QUE SOBRE RUTA PROVINCIAL Nº 4, A UNOS 3 KM EN DIRECCIÓN SUR DE ESA LOCALIDAD, EL SR. GONZALO ALEGRE DE 29 AÑOS DE EDAD, PERDIÓ EL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 125 CC EN LA QUE SE CONDUCÍA CAYENDO SOBRE LA CARPETA ASFALTICA JUNTO A SU ACOMPAÑANTE FERREYRA GABRIELA DE 30, AMBOS DOMICILIADOS EN LA LOCALIDAD DE CHAZON. A RAIZ DE ELLO, FUERON TRASLADADOS AL DISPENSARIO MUNICIPAL, DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
VILLA NUEVA – U.R.D.G SAN MARTIN
*ACCIDENTE DE TRANSITO *
EN LA VISPERA SIENDO LA 20:30 EN CALLE BELGRANO AL 800 POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISIÓN ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE CONDUCIDA POR AMAYA CARINA DE 45 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADA DE SU HIJA MENOR DE EDAD, Y UNA PICK UP MARCA FORD F-100 CONDUCIDA POR NEGRO MARTIN DE 42 AÑOS DE EDAD, TODOS DOMICILIADOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO, LAS OCUPANTES DE RODADO MENOR FUERON TRASLADADAS AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES
VILLA NUEVA – U.R.D.G SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRANSITO
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 21:10 SOBRE RUTA PROVINCIAL Nº 4 Y AVDA. LA PICHONA POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISIÓN ENTRE UNA PICK UP MARCA CHEVROLET MONTANA, CONDUCIDA POR GONZALO GENESTAR DE 42 AÑOS DE EDAD, Y UNA MOTOCICLETA MARCA KELLER 110CC CONDUCIDA POR ADRIAN MORENO DE 22 AÑOS DE EDAD, AMBOS DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA, SIENDO ESTE ULTIMO TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
ARROYO CABRAL – U.R.D.G SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRANSITO
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 05:30 SORE RUTA NACIONAL Nº 158 KM 168 ½, POR CAUSAS QUE SE TRATA DE ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISIÓN DE UN AUTOMOVIL MARCA CHRYSLER NEON, CONDUCIDO POR FONSECA FERNANDO DE 40 AÑOS DE EDAD*, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR DOS MENOR DE 17 AÑOS, DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE VILLA MARIA, UN CAMIÓN VOLVO 320, CONDUCIDO PÒR MATEO LEAL DE 24 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA PCIA. DE SANTIAGO DEL ESTERO, UN COLECTIVO MERCEDES BENZ AFECTADO AL TRASPORTE (SIN PASAJEROS) CONDUCIDO POR BOADIN CARLOS DE 34 AÑOS DE EDAD DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CABRAL, Y UN CAMION SCANIA 360 CONDUCIDO POR GUZMAN LEONARDO DE 27 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA PCIA. DE BS AS, EN CONSECUENCIA LOS MENORES FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN
OPERATIVO CONTROL VEHICULAR OPERATIVO INTERFUERZAS
EN LA VISPERA, ENTRE LAS 18:00 HORAS Y LAS 22:00 HS., Y ENTRE LAS 03:00 HASTA LAS 06:00 HS., SE DISPUSO UN OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR EN EL CRUCES DE RUTACIONAL Nº 9 Y PROVINCIAL Nº 2, CON PERSONAL DE LA POLICIA CAMINERA, GENDARMERIA NACIONAL, FUERZA POLICIAL ANTINARCOTICO Y DE ESTA UNIDAD REGIONAL DPTAL., OBTENIENDO COMO RESULTADO LO SIGUIENTE:
• VEHICULOS CONTROLADOS: ALREDEDOR DE 360.
• CANTIDAD DE EFECTIVOS: 20 EFECTIVOS EN TOTAL.
• SE CONFECCIONARON CINCO (05) ACTAS DE INFRACCION (MULTAS) REALIZADAS POR POLICIA CAMINERA, DE LAS CUALES TRES (03) DE ELLAS FUERON COMUNES (LUCES BAJAS APAGADAS, CINTURON DE SEGURIDAD NO COLOCADO), MIENTRAS QUE LAS RESTANTES FUERON POR ALCOHOLEMIA.
• SE LOGRO LA APREHENSION DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 28 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL CONDICIONAL, QUIEN SE CONDUCIA EN WV GOL, A QUIEN SE LE SECUESTRO, ADEMAS DEL RODADO, UNA ESCOPETA MARCA CANONS KIRSCHBAUM. CALIBRE 16 CON UN CARTUCHO DEL MISMO CALIBRE FUERA DEL CAÑON.-
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