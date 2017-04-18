Policiales de la Departamental San Martín

UNIDAD REGIONAL DPTAL. GRAL. SAN MARTIN
PARTE DE PRENSA VESPERTINO 18-04-17
VILLA MARIA
ACCIDENTE DE TRANSITO
EN LA FECHA, SIENDO LAS 20:50 HORAS, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, EN PROLONGACION SARMIENTO AL 2300, SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UNA CAMIONETA MARCA BERLINGO CONDUCIDA POR EL LLAMADO TORRES JORGE DE 69 AÑOS, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ DE 125 C.C. GUIADA POR MADERO ARMANDO DE 36, AMBOS DE ESTA CIUDAD. ESTE ULTIMO FUE TRASLADADO HASTA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICO LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
MISMA HORA PERO EN SOBRAL Y LAS HERAS, OTRO ACCIDENTE EN DONDE UN CHEVROLET PRISMA CONDUCIDO POR MARIANI MARIA DE 40 AÑOS, EMBISTE A UNA PEATON IDENTIFICADA COMO MAINARDI SILVIA DE 51, AMBAS ORIUNDAS DE ESTE MEDIO. LA SRA. MAINARDI, DEBIDO A LAS LESIONES RECIBIDAS, FUE TRASLADADA AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TGURNO DIAGNOSTICO QUE LAS MISMAS SON DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA DE TIBIA PIERNA IZQUIERDA).
PARTE DE PRENSA VESPERTINO 18-04-17
VILLA MARIA
ACCIDENTE DE TRANSITO
EN LA FECHA, SIENDO LAS 20:50 HORAS, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, EN PROLONGACION SARMIENTO AL 2300, SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UNA CAMIONETA MARCA BERLINGO CONDUCIDA POR EL LLAMADO TORRES JORGE DE 69 AÑOS, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ DE 125 C.C. GUIADA POR MADERO ARMANDO DE 36, AMBOS DE ESTA CIUDAD. ESTE ULTIMO FUE TRASLADADO HASTA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICO LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
MISMA HORA PERO EN SOBRAL Y LAS HERAS, OTRO ACCIDENTE EN DONDE UN CHEVROLET PRISMA CONDUCIDO POR MARIANI MARIA DE 40 AÑOS, EMBISTE A UNA PEATON IDENTIFICADA COMO MAINARDI SILVIA DE 51, AMBAS ORIUNDAS DE ESTE MEDIO. LA SRA. MAINARDI, DEBIDO A LAS LESIONES RECIBIDAS, FUE TRASLADADA AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TGURNO DIAGNOSTICO QUE LAS MISMAS SON DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA DE TIBIA PIERNA IZQUIERDA).
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