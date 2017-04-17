Policiales de la Departamental San Martín

DOMINGO 16/04/2017 – VESPERTINO*
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 11:05, EN LA INTERSECCIÓN DE AVDA. COLON Y CALLE COLOMBIA, POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONARON UN VEHÍCULO MARCA CHEVROLET CORSA AFECTADO AL SERVICIO DE TRANSPORTE (REMIS), CONDUCIDO POR *MOLINA PEDRO EMANUEL* DE 64 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 150CC, CONDUCIDA POR *REINA SERGIO* DE 23 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*ARROYO CABRAL – U.R.D.G SAN MARTIN*
*CAIDA EN MOTOCICLETA*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 14:30, SOBRE RUTA NACIONAL Nº 158 KM 168,5 SENTIDO ARROYO CABRAL –VILLA MARÍA EL SR. *DURAN MARCOS* DE 32 AÑOS DE EDAD, PERDIO EL CONTROL DE LA MOTOCICLETA HONDA WAVE EN LA QUE SE CONDUCÍA JUNTO A *PERALTA MARINA BELEN* DE 32 AÑOS DE EDAD Y UN MENOR DE 7 AÑOS DE EDAD; TODOS DOMICILIADOS EN LA LOCALIDAD ARROYO CABRAL, CAYENDO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA, EN CONSECUENCIA TODOS FUERON TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada