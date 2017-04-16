Policiales de la Departamental San Martín

*SABADO 15/04/2017 – VESPERTINO*
*VILLA MARIA U. R. D. G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 12:10 EN LA INTERSECCIÓN DE BV. ALVEAR Y CALLE TUCUMÁN POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA FIAT SIENA (AFECTADO AL TRASPORTE DE PASAJEROS (TAXI), CONDUCIDO POR EL SR. * JOSÉ LUIS DE MIGUEL* DE 55 AÑOS DE EDAD, Y UNA BICICLETA TIPO PLAYERA GUIADA POR UN JOVEN DE 14 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA EL MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA U. R. D. G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 12:10 EN LA INTERSECCIÓN DE BV. ALVEAR Y CALLE TUCUMÁN POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA FIAT SIENA (AFECTADO AL TRASPORTE DE PASAJEROS (TAXI), CONDUCIDO POR EL SR. * JOSÉ LUIS DE MIGUEL* DE 55 AÑOS DE EDAD, Y UNA BICICLETA TIPO PLAYERA GUIADA POR UN JOVEN DE 14 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA EL MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
VILLA NUEVA U.R.D.G. SAN MARTIN
TRASLADO P.S.A. DE ROBO EN FLAGRANCIA
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 20:00 PERSONAL DE LA CRIA DE VILLA NUEVA DESDE CALLE LAS AMAPOLAS AL 1300, PROCEDE A LA APREHENSIÓN DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 22 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN ESTA LOCALIDAD QUIEN MOMENTO ANTES VIOLENTANDO LA PUERTA DE UN OBRADOR SE APODERO ILEGÍTIMAMENTE DE VARIOS ELEMENTOS ENTRE ELLOS ROLLO DE ALAMBRE PARA FARDO, UNA AMOLADORA, SIN PODER HUIR DE LUGAR FUE SORPRENDIDO POR PERSONAL POLICIAL A BORDO DE UNA BICICLETA TIPO PLAYERA, POR LO QUE FUE APREHENDIDO Y TRASLADOS A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICION DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, COMO ASI TAMBIEN EN PODER DEL APREHENDIO EL SECUESTRO DE LOS ELEMENTOS SUSTARIDOS.
TRASLADO P.S.A. DE ROBO EN FLAGRANCIA
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 20:00 PERSONAL DE LA CRIA DE VILLA NUEVA DESDE CALLE LAS AMAPOLAS AL 1300, PROCEDE A LA APREHENSIÓN DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 22 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN ESTA LOCALIDAD QUIEN MOMENTO ANTES VIOLENTANDO LA PUERTA DE UN OBRADOR SE APODERO ILEGÍTIMAMENTE DE VARIOS ELEMENTOS ENTRE ELLOS ROLLO DE ALAMBRE PARA FARDO, UNA AMOLADORA, SIN PODER HUIR DE LUGAR FUE SORPRENDIDO POR PERSONAL POLICIAL A BORDO DE UNA BICICLETA TIPO PLAYERA, POR LO QUE FUE APREHENDIDO Y TRASLADOS A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICION DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, COMO ASI TAMBIEN EN PODER DEL APREHENDIO EL SECUESTRO DE LOS ELEMENTOS SUSTARIDOS.
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