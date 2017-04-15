Policiales de la Departamental San Martín

*VIERNES 14/04/2017 – VESPERTINO*
*U.R.D.G. SAN MARTIN – VILLA MARIA*
*CAÍDA EN MOTOCICLETA*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 12:30 EN EL NUDO VIAL QUE UNE EL BV. ESPAÑA Y BV. VELES SARSFIELD, POR CAUSAS A ESTABLECER *MATTEA IMANOL*, DE 18 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA, PERDIÓ EL CONTROL DE LA MOTOCICLETA MOTOMEL 110CC. EN LA QUE SE CONDUCÍA, CAYENDO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA, EN CONSECUENCIA FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*U.R.D.G. SAN MARTIN – VILLA MARIA*
*CAÍDA EN MOTOCICLETA*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 12:30 EN EL NUDO VIAL QUE UNE EL BV. ESPAÑA Y BV. VELES SARSFIELD, POR CAUSAS A ESTABLECER *MATTEA IMANOL*, DE 18 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA, PERDIÓ EL CONTROL DE LA MOTOCICLETA MOTOMEL 110CC. EN LA QUE SE CONDUCÍA, CAYENDO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA, EN CONSECUENCIA FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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