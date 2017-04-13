Policiales de la Departamental San Martín

*MIERCOLES 12/04/2017 – VESPERTINO*
VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE LESIONES LEVES Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD *
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 14:20 PERSONAL AFECTADO AL SERVICIO ADICIONAL DE LA ENTIDAD CREDITICIA UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES SATA FE Y GRAL. PAZ PROCEDIÓ AL TRASLADO DE DOS PERSONAS DE SEXO FEMENINO DE 37 Y 60 AÑOS DE EDAD, AMBAS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, POR SUPUESTO AUTOR DE *LESIONES LEVES Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD* QUIENES MOMENTO ANTES GENERARON ESCÁNDALOS EN EL LUGAR Y AL INTERVENIR PERSONAL POLICIAL PARA HACER CESAR DICHA ACCIÓN COMENZARON A INCREPAR DE MANERA VERBAL Y AVIVA VOZ, MIENTRAS QUE UNA DE ELLAS MORDIÓ AL EFECTIVO EN SU MANO OCASIONÁNDOLE LESIONES DE CARÁCTER LEVES, SIENDO TRASLADADAS A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE ROBO EN GRADO DE TENTATIVA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 16:00 PERSONAL DE LA DIV. INVESTIGACIONES DESDE CALLE CATAMARCA AL 1400 PROCEDIÓ AL TRASLADO DE UNA PERSONA SE SEXO MASCULINO DE 37 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD POR SUPUESTO AUTOR DE *ROBO EN GRADO DE TENTATIVA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD*, QUIEN FUE SORPRENDIDO POR PERSONAL POLICIAL TRATANDO DE VIOLENTAR LA PUERTA DE UN VEHÍCULO (UTILITARIO DE UNA EMPRESA DE CORRESPONDENCIA) ESTACIONADO EN LUGAR, SIN LOGRAR SU COMETIDO FUE APREHENDIDO RÁPIDAMENTE POR EL PERSONAL POLICIAL A QUIEN LE OPUSO RESISTENCIA PARA EVITAR SU TRASLADO, SIENDO TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE LESIONES LEVES Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD *
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 14:20 PERSONAL AFECTADO AL SERVICIO ADICIONAL DE LA ENTIDAD CREDITICIA UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES SATA FE Y GRAL. PAZ PROCEDIÓ AL TRASLADO DE DOS PERSONAS DE SEXO FEMENINO DE 37 Y 60 AÑOS DE EDAD, AMBAS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, POR SUPUESTO AUTOR DE *LESIONES LEVES Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD* QUIENES MOMENTO ANTES GENERARON ESCÁNDALOS EN EL LUGAR Y AL INTERVENIR PERSONAL POLICIAL PARA HACER CESAR DICHA ACCIÓN COMENZARON A INCREPAR DE MANERA VERBAL Y AVIVA VOZ, MIENTRAS QUE UNA DE ELLAS MORDIÓ AL EFECTIVO EN SU MANO OCASIONÁNDOLE LESIONES DE CARÁCTER LEVES, SIENDO TRASLADADAS A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE ROBO EN GRADO DE TENTATIVA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 16:00 PERSONAL DE LA DIV. INVESTIGACIONES DESDE CALLE CATAMARCA AL 1400 PROCEDIÓ AL TRASLADO DE UNA PERSONA SE SEXO MASCULINO DE 37 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD POR SUPUESTO AUTOR DE *ROBO EN GRADO DE TENTATIVA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD*, QUIEN FUE SORPRENDIDO POR PERSONAL POLICIAL TRATANDO DE VIOLENTAR LA PUERTA DE UN VEHÍCULO (UTILITARIO DE UNA EMPRESA DE CORRESPONDENCIA) ESTACIONADO EN LUGAR, SIN LOGRAR SU COMETIDO FUE APREHENDIDO RÁPIDAMENTE POR EL PERSONAL POLICIAL A QUIEN LE OPUSO RESISTENCIA PARA EVITAR SU TRASLADO, SIENDO TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
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