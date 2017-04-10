Policiales de la Departamental San Martín

MATUTINO 10/04/2017
TIO PUJIO. U.R. DTAL. GRAL. SAN MARTIN
VUELCO DE AUTOMOVIL. LESIONES LEVES
SIENDO LA HS. 21:00, EN AUTOPISTA KM. 577, POR CAUSAS A ESTABLECER EL SR. CARLOS MICHELLI, DE 36 AÑOS, DOMICILIADO EN CÓRDOBA,CAPITAL PIERDE EL CONTROL DEL RODADO QUE CONDUCIA,UN AUTOMÓVIL MARCA VW GOL TREND, DE COLOR AZUL OSCURO, QUEDANDO EN LA BANQUINA DE COSTADO, SE HACE PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS LOS QUE TRASLADAN AL DAMNIFICADO AL HOSP. PASTEUR, SE COMISIONA AL MEDICO POLICIAL EL CUAL DIAGNOSTICA LESIONES LEVES
VILLA MARIA U.R.D. GRAL. SAN MARTIN
APREHENSION P.S.A DAÑO EN FLAGRANCIA
SIENDO LA 23:55 HS. PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA CONSTITUIDO EN CALLE ENTRE RIOS Y MITRE, EN EL PREDIO DEL FERROCARRIL DONDE SE ENCUENTRA UNA CALESITA, SE OBSERVA QUE UNOS SUJETOS HABRÍAN ROTO LA LONA QUE LA RECUBRE.
EN EL LUGAR Y DENTRO DE DICHA CALESITA SE LOGRA LA APREHENSIÓN DE UN MENOR 16 AÑOS, Y OTRO JOVEN DE 18 AÑOS, AMBOS DE ESTA CIUDAD. LOS CUALES QUEDAN P.S.A. DE DAÑO EN FLAGRANCIA.
U.D.R.G. SAN MARTIN – VILLA MARIA
INCENDIO DE VIVIENDA
SIENDO LA HORA 10.35 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA SE HACE PRESENTE EN CALLE ARENALES 1827, DONDE POR CAUSAS A ESTABLECER, SE PRODUJO UN FOCO ÍGNEO EN EL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO PROPIEDAD DE LA SRA. NORMA PLACIDO, DE 62 AÑOS DE EDAD. SE HACE PRESENTE BOMBEROS VOLUNTARIOS QUIENES SOFOCAN EL FUEGO, ALCANZANDO A QUEMARSE ÚNICAMENTE LA HELADERA, EN LA CUAL SE PRODUJO UN CORTO CIRCUITO.-
U.D.R.G. SAN MARTIN – VILLA MARIA
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES
SIENDO LA 10.35 EN CALLE CHILE ESQUINA SAN JUAN, SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, ENTRE UN UTILITARIO MARCA RENAULT KANGOO, COLOR BLANCO, CONDUCIDO POR EL SR. ISAÍAS EDUARDO, DE 40 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, QUIEN ES COLISIONADO POR LA AUTOBOMBA Nº 56, PERTENECIENTE AL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ESTA CIUDAD, CONDUCIDA POR EL SR. NICOLA GUSTAVO , LO QUE PROVOCA , A POSTERIOR, QUE EL UTILITARIO EMBISTA A UN AUTOMÓVIL MARCA RENAULT 12, COLOR AMARILLO, CONDUCIDO POR EL SR. PERALTA JESÚS NICOLÁS, DE 57 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN TÍO PUJIO.
A RAÍZ DE LA COLISIÓN ES QUE LA KANGOO ASCIENDE A LA VEREDA MANO DERECHA, IMPACTANDO A LA SRA. MARCUS CLARISA, DE 24 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADA EN LA PLAYOSA, QUIEN IBA CAMINADO POR LA ACERA. BOMBEROS PROCEDE AL TRASLADO AL HOSPITAL PASTEAR DE LOS LLAMADOS ISAÍAS Y MARCUS,
EL MEDICO POLICIAL INFORMA A POSTERIOR LESIONES GRAVES PARA LA FEMENINA (FRACTURA DE PERONE IZQUIERDO) Y LEVES PARA EL MASCULINO.
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