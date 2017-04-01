Policiales de la Departamental San Martín matutino 01-04-2017

MATUTINO 01-04-2017
TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE DAÑO
VILLA MARIA U.R.D.G.SAN MARTIN
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 03:00 DESDE CALLE JOSÉ CASTELLI AL 1400 PROCEDE AL TRASLADO DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 55 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD POR SUPUESTO AUTOR DAÑO, QUIEN MOMENTOS ANTES HABRÍA GENERADO DISTURBIOS Y A POSTERIOR DAÑOS EN UN VEHÍCULO (PICK UP) ESTACIONADO EN EL LUGAR, SIENDO TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
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