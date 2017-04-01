Policiales de la Departamental San Martín Matutino  31-03-2017

APREHENSION POR TENTATIVA DE HURTO Y VIOLACION DE DOMICILIO
VILLA MARIA U.R.D.G.SAN MARTIN
SIENDO LA HORA 19:30 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA SE CONSTITUYE EN CALLE ITUZAINGO Y ENTRE RIOS DONDE SE ENTREVISTA CON LA SRA. LANZONE ANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD, LA CUAL MANIFIESTA QUE MIENTRAS CAMINABA POR EL LUGAR, SE LE APERSONA UN JOVEN, QUIEN LE TRATO DE SUSTRAER EN MODALIDAD DE ARREBATO UN CELULAR DE SU PROPIEDAD YQUE EL MISMO HABRIA FUGADO DE INFANTE, APORTANDO DATOS FISONOMICOS DE LA PERSONA.
SE REALIZA UN OPERATIVO CERROJO Y EN CALLE DARIO RAMONDA 2050 PERSONAL POLICIAL OBSERVA UN SUJETO CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS APORTADAS POR LA DAMNIFICADA EL CUAL ESTABA DENTRO DEL PATIO DE UNA VIVIENDA SE LO IDENTIFICA SIENDO UN MASCULINO DE 20 AÑOS, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD.
SE ENTREVISTA EN EL LUGAR A LA PROPIETARIA DEL INMUEBLE, LA CUAL MANIFIESTA DESCONOCER AL SUJETO EN MENCION.
SE PROCEDE AL TRASLADO DEL MISMO POR S.A. DE TENTATIVA DE HURTO Y VIOLACION DE DOMICILIO.INTERVIENE FISCALIA DE II TURNO SEC. DRA. OYOLA.
APREHENSION POR VIOLACION DE DOMICILIO , DAÑO Y LESIONES
VILLA MARIA U.R.D.G.SAN MARTIN
A LA HORA 23:50 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA INFORMA QUE SE CONSTITUYE EN CALLE CATAMARCA Y AGUSTIN TOSCO Y QUE DESDE ESE LUGAR PROCEDE AL TRASLADO DE UN MASCULINO DE 43 AÑOS, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD.
ESTA PERSONA, MOMENTOS ANTES HABRIA INGRESADO A UNA VIVIENDA EMPLAZADA EN EL LUGAR, PREVIO VIOLENTAR LA PUERTA DE INGRESO, AGREDIENDO A LOS PROPIETARIOS DE LA FINCA, UNA MUJER Y UN HOMBRE AMBOS DE 52 AÑOS, QUE SE ENCONTRABAN EN EL INTERIOR DE LA MISMA, QUEDANDO PRO ESTE MOTIVO APREHENDIDO A DISPOSICION DE LA FISC. DE II TURNO DRA. OYOLA.
ROBO Y RECUPERO DE MOTOCICLETA
VILLA MARIA U.R.D.G.SAN MARTIN
HOY, A LA HORA 02:00 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA SE CONSTITUYE EN CALLE FITZ ROY Y AV. PERON DONDE PROCEDE AL SECUESTRO EN LA VIA PUBLICA DE UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA ZB 110 C.C., DE COLOR GRIS CON NEGRO.
ESTA MOTOCICLETA FUE SUSTRAIDA MINUTOS ANTES DE CALLES PORFIRIO SEPPEY Y VIEDMA CUANDO DOS SUJETOS SE LA SUSTREN A UN VECINO DE ESTA CIUDAD DE 26 AÑOS DE EDAD º
APREHENSION POR RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD
VILLA MARIA U.R.D.G.SAN MARTIN
SIENDO LA HORA 03:20, PERSONAL POLICIAL DESDE CALLE CATAMARCA Y COLOMBIA PROCEDE AL TRASLADO DE UN MASCULINO DE 28 AÑOS, DE ESTA CIUDAD, POR S.A. DE RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD.
ESTE SUJETO FUE CONTROLADO EN UN OPERATIVO DE TRANSITO Y CUANDO PERSONAL MUNICIPAL Y POLICIAL ESTABAN REALIZANDO EL ACTA DE INFRACCION EL DETENIDO TRATA DE DARSE A LA FUGA EN LA MOTOCICLETA Y AL NO PODER REALIZAR LA MANIOBRA, SE BAJA DEL RODADO Y ARREMETE CONTRA LOS FUNCIONARIOS.
SE SECUESTRA UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA ZB 110 C.C.C, COLOR ROJA, LA QUE ES TRASLADADA A LA SEDE MUNICIPAL. SE LABRAN ACTUACIONES.
VILLA MARIA U.R.D.G.SAN MARTIN
SIENDO LA HORA 19:30 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA SE CONSTITUYE EN CALLE ITUZAINGO Y ENTRE RIOS DONDE SE ENTREVISTA CON LA SRA. LANZONE ANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD, LA CUAL MANIFIESTA QUE MIENTRAS CAMINABA POR EL LUGAR, SE LE APERSONA UN JOVEN, QUIEN LE TRATO DE SUSTRAER EN MODALIDAD DE ARREBATO UN CELULAR DE SU PROPIEDAD YQUE EL MISMO HABRIA FUGADO DE INFANTE, APORTANDO DATOS FISONOMICOS DE LA PERSONA.
SE REALIZA UN OPERATIVO CERROJO Y EN CALLE DARIO RAMONDA 2050 PERSONAL POLICIAL OBSERVA UN SUJETO CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS APORTADAS POR LA DAMNIFICADA EL CUAL ESTABA DENTRO DEL PATIO DE UNA VIVIENDA SE LO IDENTIFICA SIENDO UN MASCULINO DE 20 AÑOS, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD.
SE ENTREVISTA EN EL LUGAR A LA PROPIETARIA DEL INMUEBLE, LA CUAL MANIFIESTA DESCONOCER AL SUJETO EN MENCION.
SE PROCEDE AL TRASLADO DEL MISMO POR S.A. DE TENTATIVA DE HURTO Y VIOLACION DE DOMICILIO.INTERVIENE FISCALIA DE II TURNO SEC. DRA. OYOLA.
APREHENSION POR VIOLACION DE DOMICILIO , DAÑO Y LESIONES
VILLA MARIA U.R.D.G.SAN MARTIN
A LA HORA 23:50 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA INFORMA QUE SE CONSTITUYE EN CALLE CATAMARCA Y AGUSTIN TOSCO Y QUE DESDE ESE LUGAR PROCEDE AL TRASLADO DE UN MASCULINO DE 43 AÑOS, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD.
ESTA PERSONA, MOMENTOS ANTES HABRIA INGRESADO A UNA VIVIENDA EMPLAZADA EN EL LUGAR, PREVIO VIOLENTAR LA PUERTA DE INGRESO, AGREDIENDO A LOS PROPIETARIOS DE LA FINCA, UNA MUJER Y UN HOMBRE AMBOS DE 52 AÑOS, QUE SE ENCONTRABAN EN EL INTERIOR DE LA MISMA, QUEDANDO PRO ESTE MOTIVO APREHENDIDO A DISPOSICION DE LA FISC. DE II TURNO DRA. OYOLA.
ROBO Y RECUPERO DE MOTOCICLETA
VILLA MARIA U.R.D.G.SAN MARTIN
HOY, A LA HORA 02:00 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA SE CONSTITUYE EN CALLE FITZ ROY Y AV. PERON DONDE PROCEDE AL SECUESTRO EN LA VIA PUBLICA DE UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA ZB 110 C.C., DE COLOR GRIS CON NEGRO.
ESTA MOTOCICLETA FUE SUSTRAIDA MINUTOS ANTES DE CALLES PORFIRIO SEPPEY Y VIEDMA CUANDO DOS SUJETOS SE LA SUSTREN A UN VECINO DE ESTA CIUDAD DE 26 AÑOS DE EDAD º
APREHENSION POR RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD
VILLA MARIA U.R.D.G.SAN MARTIN
SIENDO LA HORA 03:20, PERSONAL POLICIAL DESDE CALLE CATAMARCA Y COLOMBIA PROCEDE AL TRASLADO DE UN MASCULINO DE 28 AÑOS, DE ESTA CIUDAD, POR S.A. DE RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD.
ESTE SUJETO FUE CONTROLADO EN UN OPERATIVO DE TRANSITO Y CUANDO PERSONAL MUNICIPAL Y POLICIAL ESTABAN REALIZANDO EL ACTA DE INFRACCION EL DETENIDO TRATA DE DARSE A LA FUGA EN LA MOTOCICLETA Y AL NO PODER REALIZAR LA MANIOBRA, SE BAJA DEL RODADO Y ARREMETE CONTRA LOS FUNCIONARIOS.
SE SECUESTRA UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA ZB 110 C.C.C, COLOR ROJA, LA QUE ES TRASLADADA A LA SEDE MUNICIPAL. SE LABRAN ACTUACIONES.
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