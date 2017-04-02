Policiales de la Departamental Rio Primero

PARTE DE PRENSA DOMINGO 02/04/17- UNIDAD REGIONAL DEPARTAMENTAL RIO PRIMERO.
SANTA ROSA 01:10 HS - CONTRAVENCION ART 105º LEY 10326 CONDUCCION PELIGROSA
SE COMUNICA PERSONAL DE LA COMISARIA DTTO RIO PRIMERO SOLICITANDO LA COLABORACIÓN PARA EL CONTROL DE UN COLECTIVO DE LA EMPRESA NUEVO TOUR, EL CUAL IBA CON EXCESO EN SU CAPACIDAD DE PASAJEROS CON DIRECCIÓN A LA CIUDAD DE BALNEARIA. POR LO CUAL SE INSTALA UN CONTROL VEHICULAR CON PERSONAL DE LA COMISARIA DTTO VILLA SANTA ROSA, SOBRE RUTA 10, LOS CUALES LOGRAN EL CONTROL DE DICHA UNIDAD, EL CUAL ERA CONDUCIDO POR UN CIUDADANO ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE LA PARA, CONSTATANDO QUE EL MISMO TRANSPORTABA 126 PERSONAS, Y SU CAPACIDAD ES DE 58 PASAJEROS, LLEVANDO EN EXCESO 68 PERSONAS. POR LO QUE SE PROCEDIÓ A DESCENDER AL EXCEDENTE DE PERSONAS, RETIRÁNDOSE LOS MAYORES POR SUS PROPIOS MEDIOS, MIENTRAS QUE LOS MENORES FUERON ENTREGADOS A SUS RESPECTIVOS PADRES, SOLICITANDO LA COLABORACIÓN DEL PERSONAL DEL E.R.I.C QUIEN LABRO LA CORRESPONDIENTE ACTA DE INFRACCIÓN A LA LEY PROVINCIAL DE TRANSITO. EN CONSECUENCIA SE DIO INICIO A ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES POR INFRACCIÓN AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA CON INTERVENCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ LOCAL.
SANTA ROSA 01:10 HS - CONTRAVENCION ART 105º LEY 10326 CONDUCCION PELIGROSA
SE COMUNICA PERSONAL DE LA COMISARIA DTTO RIO PRIMERO SOLICITANDO LA COLABORACIÓN PARA EL CONTROL DE UN COLECTIVO DE LA EMPRESA NUEVO TOUR, EL CUAL IBA CON EXCESO EN SU CAPACIDAD DE PASAJEROS CON DIRECCIÓN A LA CIUDAD DE BALNEARIA. POR LO CUAL SE INSTALA UN CONTROL VEHICULAR CON PERSONAL DE LA COMISARIA DTTO VILLA SANTA ROSA, SOBRE RUTA 10, LOS CUALES LOGRAN EL CONTROL DE DICHA UNIDAD, EL CUAL ERA CONDUCIDO POR UN CIUDADANO ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE LA PARA, CONSTATANDO QUE EL MISMO TRANSPORTABA 126 PERSONAS, Y SU CAPACIDAD ES DE 58 PASAJEROS, LLEVANDO EN EXCESO 68 PERSONAS. POR LO QUE SE PROCEDIÓ A DESCENDER AL EXCEDENTE DE PERSONAS, RETIRÁNDOSE LOS MAYORES POR SUS PROPIOS MEDIOS, MIENTRAS QUE LOS MENORES FUERON ENTREGADOS A SUS RESPECTIVOS PADRES, SOLICITANDO LA COLABORACIÓN DEL PERSONAL DEL E.R.I.C QUIEN LABRO LA CORRESPONDIENTE ACTA DE INFRACCIÓN A LA LEY PROVINCIAL DE TRANSITO. EN CONSECUENCIA SE DIO INICIO A ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES POR INFRACCIÓN AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA CON INTERVENCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ LOCAL.
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