Convocan a Profesionales para diseñar la Web del Concejo Deliberante de Deán Funes

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES CONVOCA A PROFESIONALES, ESTUDIANTES Y/O PERSONAS QUE TENGAN CONOCIMIENTOS EN DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PAGINAS WEB. EL MOTIVO DE LA CONVOCATORIA ES LA CREACIÓN DE LA PAGINA WEB OFICIAL DEL CONCEJO. LOS INTERESADOS DEBERÁN PRESENTAR CURRICULUM Y REFERENCIAS DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE DICHO CUERPO, SITO EN CALLE SANTA FE 179, EN EL HORARIO DE 10 A 12 HORAS.-
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