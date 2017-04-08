sábado, 8 de abril de 2017

Aletas por lluvias y tormentas fuertes

ALERTA METEOROLOGICO N° 10 (17:00 HOA)

NORTE, CENTRO Y SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SUDESTE, CENTRO Y NORTE DE CÓRDOBA. ENTRE RÍOS. CENTRO Y SUR DE SANTA FE. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. RÍO DE LA PLATA.

LLUVIAS Y TORMENTAS FUERTES

LLUVIAS Y TORMENTAS SE REGISTRAN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SUDESTE, CENTRO Y NORTE DE CORDOBA. SE ESPERA QUE ESTOS FENÓMENOS SE INTENSIFIQUEN Y SE GENERALICEN A TODA LA ZONA DE COBERTURA DURANTE EL DIA DE HOY.
ALGUNOS DE ESTOS FENÓMENOS PODRÍAN SER FUERTES CON INTENSAS RÁFAGAS, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA, ABUNDANTE CAÍDA DE AGUA EN CORTOS PERÍODOS Y OCASIONAL CAÍDA DE GRANIZO.

ESTAS CONDICIONES PERSISTIRAN AL MENOS HASTA LA NOCHE DEL DOMINGO 9, MEJORANDO DE OESTE A ESTE.

SE ESPERAN VALORES DE PRECIPITACION ACUMULADA EN TODO EL PERIODO ENTRE 70 Y 100MM, CON MAXIMOS LOCALMENTE SUPERIORES.

SE DETERMINA EL CESE PARA EL SUDOESTE DE CORDOBA.

EL NORTE DE SANTA FÉ Y SANTIAGO DEL ESTERO, PASAN A FORMAR PARTE DEL ALERTA NÚMERO 5 POR TORMENTAS FUERTES.
Buenos Aires, Sábado 08 de Abril de 2017

ESTE INFORME SE ACTUALIZARA A LAS 23:00 HORAS 

Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
Publicado por en

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)