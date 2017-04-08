Aletas por lluvias y tormentas fuertes

ALERTA METEOROLOGICO N° 10 (17:00 HOA)
|NORTE, CENTRO Y SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SUDESTE, CENTRO Y NORTE DE CÓRDOBA. ENTRE RÍOS. CENTRO Y SUR DE SANTA FE. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. RÍO DE LA PLATA.
LLUVIAS Y TORMENTAS FUERTES
|LLUVIAS Y TORMENTAS SE REGISTRAN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SUDESTE, CENTRO Y NORTE DE CORDOBA. SE ESPERA QUE ESTOS FENÓMENOS SE INTENSIFIQUEN Y SE GENERALICEN A TODA LA ZONA DE COBERTURA DURANTE EL DIA DE HOY.
ALGUNOS DE ESTOS FENÓMENOS PODRÍAN SER FUERTES CON INTENSAS RÁFAGAS, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA, ABUNDANTE CAÍDA DE AGUA EN CORTOS PERÍODOS Y OCASIONAL CAÍDA DE GRANIZO.
ESTAS CONDICIONES PERSISTIRAN AL MENOS HASTA LA NOCHE DEL DOMINGO 9, MEJORANDO DE OESTE A ESTE.
SE ESPERAN VALORES DE PRECIPITACION ACUMULADA EN TODO EL PERIODO ENTRE 70 Y 100MM, CON MAXIMOS LOCALMENTE SUPERIORES.
SE DETERMINA EL CESE PARA EL SUDOESTE DE CORDOBA.
EL NORTE DE SANTA FÉ Y SANTIAGO DEL ESTERO, PASAN A FORMAR PARTE DEL ALERTA NÚMERO 5 POR TORMENTAS FUERTES.
Buenos Aires, Sábado 08 de Abril de 2017
ESTE INFORME SE ACTUALIZARA A LAS 23:00 HORAS
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