Policiales de la Departamental San Martín

Matutino 29-03-2017
APREHENSIÓN P.S.A. HURTO
VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN
SIENDO LAS 18:40 HORAS PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA CONSTITUIDO EN AV. GRANADEROS ARG. Y VELEZ SARSFIELD PROCEDE A LA APREHENSIÓN DE UN SUJETO DE 31 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, P.S.A. DE HURTO, Y EL SECUESTRO DE UNA BICICLETA SIN MARCA VISIBLE, DE COLOR VERDE, LA CUAL HABRÍA SIDO SUSTRAÍDA MOMENTOS ANTES DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN AV. LARRABURE S/N PROPIEDAD. LA MISMA ES PROPIEDAD DE UNA VECINA DE ESTA CIDAD, DE 25 AÑOS DE EDAD.
APREHENSION P.S.A. ENTORPECIMIENTO A LA LABOR POLICIAL, DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN
SIENDO LAS 19:50 HORAS, EN CALLE 25 DE MAYO Y SARMIENTO, PERSONAL POLICIAL INTENTA IDENTIFICAR A UN GRUPO DE "MALABARISTAS" QUE SE ENCONTRABAN OCACIONANDO DISTURBIOS. ESTOS ANTE LA ACCION POLICIAL, COMIENZAN A AGREDIRLOS VERBAL Y FÍSICAMENTE, SIENDO APREHENDIDOS EN EL LUGAR, UNA FEMENINA DE 18 AÑOS Y UN MASCULINO DE 20 AÑOS, AMBOS DE ESTA CIUDAD, P.S.A. DE DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, RESULTANDO CON LESIONES LEVES EL PERSONAL ACTUANTE
ACTO EN SERVICIO
VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN
SIENDO LAS 00:35 HS. PERSONAL POLICIAL QUE SE ENCONTRABA PATRULLANDO EL SECTOR ASIGNADO, A CARGO DEL CABO GHEZZI AGUSTIN Y AGTE. SARMIENTO LUCAS, INFORMA QUE EN CALLES MANUEL OCAMPO Y AV PERON SE LE APROXIMA UNA MOTOCICLETA TIPO 110 C.C CON UNA PAREJA A BORDO, DESESPERADA, YA QUE SU BEBE DE 25 DIAS, QUE LLEVABAN EN SUS BRAZOS, SE ENCONTRABA APARENEMTENTE SIN VIDA.
POR TAL MOTIVO, ANTE LA GRAVEDAD DEL CASO Y LA URGENCIA ES QUE EL PERSONAL EVALUANDO LA SITUACION Y ESTAR SIN TIEMPO, YA QUE CONSTATAN QUE EL BEBE SE ENCONTRABA SIN SIGNOS VITALES, DECIDEN SUBIR AL MOVIL POLICIAL 7099 A LA SRA VIOLETA QUINTEROS, DE 26 AÑOS, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD Y AL MENOR.
UNA VEZ EN CAMINO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR LOS ACTUANTES REALIZANDO EL CORDON SANITARIO Y MANIOBRAS PARA SU REANIMACION, ES QUE LOGRAN QUE EL BEBE RECUPERE LOS SIGNOS VITALES NUEVAMENTE Y UNA VEZ LLEGADO AL HOSPITAL PASTEUR ES ATENDIDO POR LA MEDICA DE GUARDIA QUEDANDO EN OBSERVACION.A POSTERIOR INFORMAN QUE EL BEBE (QUE APARENTEMENTE SE HABIA BRONCO ASPIRADO) SE ENCUENTRA ESTABILIZADO Y FUERA DE PELIGRO .
APREHENSIÓN P.S.A. HURTO
VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN
SIENDO LAS 18:40 HORAS PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA CONSTITUIDO EN AV. GRANADEROS ARG. Y VELEZ SARSFIELD PROCEDE A LA APREHENSIÓN DE UN SUJETO DE 31 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, P.S.A. DE HURTO, Y EL SECUESTRO DE UNA BICICLETA SIN MARCA VISIBLE, DE COLOR VERDE, LA CUAL HABRÍA SIDO SUSTRAÍDA MOMENTOS ANTES DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN AV. LARRABURE S/N PROPIEDAD. LA MISMA ES PROPIEDAD DE UNA VECINA DE ESTA CIDAD, DE 25 AÑOS DE EDAD.
APREHENSION P.S.A. ENTORPECIMIENTO A LA LABOR POLICIAL, DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN
SIENDO LAS 19:50 HORAS, EN CALLE 25 DE MAYO Y SARMIENTO, PERSONAL POLICIAL INTENTA IDENTIFICAR A UN GRUPO DE "MALABARISTAS" QUE SE ENCONTRABAN OCACIONANDO DISTURBIOS. ESTOS ANTE LA ACCION POLICIAL, COMIENZAN A AGREDIRLOS VERBAL Y FÍSICAMENTE, SIENDO APREHENDIDOS EN EL LUGAR, UNA FEMENINA DE 18 AÑOS Y UN MASCULINO DE 20 AÑOS, AMBOS DE ESTA CIUDAD, P.S.A. DE DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, RESULTANDO CON LESIONES LEVES EL PERSONAL ACTUANTE
ACTO EN SERVICIO
VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN
SIENDO LAS 00:35 HS. PERSONAL POLICIAL QUE SE ENCONTRABA PATRULLANDO EL SECTOR ASIGNADO, A CARGO DEL CABO GHEZZI AGUSTIN Y AGTE. SARMIENTO LUCAS, INFORMA QUE EN CALLES MANUEL OCAMPO Y AV PERON SE LE APROXIMA UNA MOTOCICLETA TIPO 110 C.C CON UNA PAREJA A BORDO, DESESPERADA, YA QUE SU BEBE DE 25 DIAS, QUE LLEVABAN EN SUS BRAZOS, SE ENCONTRABA APARENEMTENTE SIN VIDA.
POR TAL MOTIVO, ANTE LA GRAVEDAD DEL CASO Y LA URGENCIA ES QUE EL PERSONAL EVALUANDO LA SITUACION Y ESTAR SIN TIEMPO, YA QUE CONSTATAN QUE EL BEBE SE ENCONTRABA SIN SIGNOS VITALES, DECIDEN SUBIR AL MOVIL POLICIAL 7099 A LA SRA VIOLETA QUINTEROS, DE 26 AÑOS, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD Y AL MENOR.
UNA VEZ EN CAMINO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR LOS ACTUANTES REALIZANDO EL CORDON SANITARIO Y MANIOBRAS PARA SU REANIMACION, ES QUE LOGRAN QUE EL BEBE RECUPERE LOS SIGNOS VITALES NUEVAMENTE Y UNA VEZ LLEGADO AL HOSPITAL PASTEUR ES ATENDIDO POR LA MEDICA DE GUARDIA QUEDANDO EN OBSERVACION.A POSTERIOR INFORMAN QUE EL BEBE (QUE APARENTEMENTE SE HABIA BRONCO ASPIRADO) SE ENCUENTRA ESTABILIZADO Y FUERA DE PELIGRO .
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