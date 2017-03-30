jueves, 30 de marzo de 2017

Persiste alerta por abundante caiga de agua y piedra por lo menos hasta el domingo

ALERTA METEOROLOGICO N° 4 (21:30 HOA)

ESTE DE CATAMARCA. OESTE DE CHACO. CÓRDOBA. OESTE DE FORMOSA. CENTRO Y ESTE DE JUJUY. ESTE DE LA RIOJA. CENTRO Y ESTE DE SALTA. SAN LUIS. SANTIAGO DEL ESTERO. TUCUMÁN.

LLUVIAS Y TORMENTAS INTENSAS

ÁREAS DE LLUVIAS Y TORMENTAS AFECTAN AL CENTRO Y NORTE DE LA REGION EN FORMA AISLADA. SE ESPERA QUE LAS MISMAS SE EXTIENDAN AL RESTO DEL ÁREA DE COBERTURA PUDIENDO SER ALGUNAS DE ELLAS LOCALMENTE INTENSAS, ESTAR ACOMPAÑADAS DE ABUNDANTE CAÍDA DE AGUA, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA Y CAÍDA DE GRANIZO. ESTAS CONDICIONES PERSISTIRÁN AL MENOS HASTA EL DOMINGO 2 CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS.

SE DETERMINA CESE DE ALERTA PARA EL CENTRO Y SUR DE SANTA FE.
Buenos Aires, jueves 30 de marzo de 2017

ESTE INFORME SE ACTUALIZARA A LAS 03:30 HORAS 

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