jueves, 2 de marzo de 2017

Alertan tormentas fuertes y caída de granizo para esta noche y madrugada de mañana

ALERTA METEOROLOGICO N° 5 (15:30 HOA)

SUDESTE, CENTRO Y NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SUR, CENTRO Y NORESTE DE CÓRDOBA. ENTRE RÍOS. NORESTE DE LA PAMPA. SAN LUIS. SUR Y CENTRO DE SANTA FE. CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. RIO DE LA PLATA.

TORMENTAS FUERTES

SOBRE EL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SE ESTAN DESARROLLANDO TORMENTAS, ALGUNAS LOCALMENTE FUERTES. LAS MISMAS PUEDEN PROVOCAR EN FORMA LOCALIZADA ABUNDANTE CAÍDA DE AGUA EN CORTOS PERÍODOS, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA, RÁFAGAS Y CAÍDA DE GRANIZO. SE PREVE QUE CON EL AVANCE DE UN FRENTE FRIO HACIA EL ÁREA DE COBERTURA ENTRE LA NOCHE DE HOY Y LA MADRUGADA DEL VIERNES 3 EL RESTO DE LA ZONA SEA AFECTADA POR TORMENTAS DE IGUAL INTENSIDAD, QUE PRESENTARÁN FUNDAMENTALMENTE INTENSAS RÁFAGAS DE VIENTO.

Buenos Aires, jueves 02 de marzo de 2017

ESTE INFORME SE ACTUALIZARA A LAS 21:30 HORAS 

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