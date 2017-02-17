ALERTA METEOROLOGICO N° 2 (17:00 HOA)
|NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CÓRDOBA. ENTRE RÍOS. NORESTE DE LA PAMPA. ESTE DE LA RIOJA. SAN LUIS. SANTA FE. ESTE DE CATAMARCA. CENTRO Y SUR DE CORRIENTES. SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO.
LLUVIAS Y TORMENTAS.
|COMENZARON A DESARROLLARSE ÁREAS DE LLUVIAS Y TORMENTAS EN LA ZONA DE COBERTURA, SE ESPERA QUE ALGUNAS DE ESTAS SEAN LOCALMENTE FUERTES, PROVOCANDO ABUNDANTE CAÍDA DE AGUA, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA, RÁFAGAS Y OCASIONAL CAÍDA DE GRANIZO.
ESTAS CONDICIONES SE MANTENDRÁN POR LO MENOS HASTA LA NOCHE DEL SÁBADO 18, NO SE DESCARTAN MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS.
Buenos Aires, Viernes 17 de Febrero de 2017
ESTE INFORME SE ACTUALIZARA A LAS 23:00 HORAS
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