ALERTA METEOROLOGICO N° 8 (18:00 HOA)
|NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CORRIENTES. ENTRE RÍOS. SANTA FE. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y RIO DE LA PLATA. CENTRO Y ESTE DE CHACO. NORESTE DE CÓRDOBA. ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO.
LLUVIAS Y TORMENTAS INTENSAS
|SOBRE EL ÁREA DE COBERTURA SE PREVÉ QUE DURANTE LO QUE RESTA DEL DÍA DE HOY Y LA MADRUGADA DEL MIÉRCOLES 22, SE DESARROLLEN TORMENTAS EN FORMA AISLADA, ALGUNAS LOCALMENTE FUERTES, PUDIENDO PROVOCAR ABUNDANTE CAÍDA DE AGUA EN CORTOS PERÍODOS, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA INTENSAS RÁFAGAS Y OCASIONAL CAÍDA DE GRANIZO.
Buenos Aires, martes 21 de febrero de 2017
ESTE INFORME SE ACTUALIZARA A LAS 00:00 HORAS
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada