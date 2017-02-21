martes, 21 de febrero de 2017

Lluvias y tormentas intensas

ALERTA METEOROLOGICO N° 8 (18:00 HOA)

NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CORRIENTES. ENTRE RÍOS. SANTA FE. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y RIO DE LA PLATA. CENTRO Y ESTE DE CHACO. NORESTE DE CÓRDOBA. ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO.

LLUVIAS Y TORMENTAS INTENSAS

SOBRE EL ÁREA DE COBERTURA SE PREVÉ QUE DURANTE LO QUE RESTA DEL DÍA DE HOY Y LA MADRUGADA DEL MIÉRCOLES 22, SE DESARROLLEN TORMENTAS EN FORMA AISLADA, ALGUNAS LOCALMENTE FUERTES, PUDIENDO PROVOCAR ABUNDANTE CAÍDA DE AGUA EN CORTOS PERÍODOS, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA INTENSAS RÁFAGAS Y OCASIONAL CAÍDA DE GRANIZO.
Buenos Aires, martes 21 de febrero de 2017

ESTE INFORME SE ACTUALIZARA A LAS 00:00 HORAS 

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