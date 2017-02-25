sábado, 25 de febrero de 2017

Lluvias y tormentas intensas para el oeste y centro de Córdoba. Podrían llegar al norte provincial

ALERTA METEOROLOGICO N° 5 (13:30 HOA)

OESTE Y CENTRO DE CÓRDOBA. LA PAMPA. MENDOZA. NORTE DE NEUQUÉN. SAN JUAN. SAN LUIS.

LLUVIAS Y TORMENTAS INTENSAS

LLUVIAS Y TORMENTAS DE VARIADA INTENSIDAD AFECTAN PARCIALMENTE EL ÁREA DE COBERTURA, PUDIÉNDO SER ALGUNAS INTENSAS, LAS CUALES DARÁN LUGAR A IMPORTANTES VALORES DE PRECIPITACIÓN ACUMULADOS EN TODO EL PERÍODO, FUERTES RÁFAGAS Y OCASIONAL CAÍDA DE GRANIZO. DICHOS ACUMULADOS RONDARÁN LOS 70 MM, PUDIENDO SER SUPERADOS EN FORMA PUNTUAL.
LAS CONDICIONES MEJORARÁN TEMPORARIAMENTE DURANTE LA MAÑANA Y LA TARDE DE HOY SÁBADO 25 Y SE PREVÉ QUE A PARTIR DE LA NOCHE LOS FENÓMENOS VUELVAN A INTENSIFICARSE. 
ESTA SITUACIÓN PERSISTIRÁ POR LO MENOS HASTA EL DÍA DOMINGO 26. 
Buenos Aires, Sábado 25 de Febrero de 2017

ESTE INFORME SE ACTUALIZARA A LAS 19:30 HORAS 

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