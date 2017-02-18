sábado, 18 de febrero de 2017

Alerta meteorológico por tormentas fuertes o severas

ALERTA METEOROLOGICO N° 5 (15:30 HOA)

NORTE DE CÓRDOBA. NORTE DE ENTRE RÍOS. CENTRO Y NORTE DE SANTA FE. ESTE DE CATAMARCA. CENTRO Y SUR DE CORRIENTES. ESTE DE JUJUY. CENTRO Y ESTE DE SALTA. SUR, CENTRO Y NOROESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO. TUCUMÁN.

TORMENTAS FUERTES O SEVERAS

SOBRE EL AREA DE COBERTURA CONTINUAN REGISTRÁNDOSE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS, ALGUNAS DE ÉSTAS PUEDEN ALCANZAR INTENSIDAD FUERTE O SEVERA, PROVOCANDO ABUNDANTE CAÍDA DE AGUA EN CORTOS PERÍODOS, INTENSAS RÁFAGAS, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA Y CAÍDA DE GRANIZO.

LA INTENSIDAD DE LOS FENÓMENOS TENDERÁ A DISMINUIR GRADUALMENTE ENTRE LA NOCHE DE HOY Y LA MAÑANA DEL DOMINGO 19.

SE DETERMINA EL CESE PARA EL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EL SUDESTE Y CENTRO DE CORDOBA, EL SUR DE ENTRE RIOS, Y EL SUR DE SANTA FE. 

Buenos Aires, sábado 18 de febrero de 2017

ESTE INFORME SE ACTUALIZARA A LAS 21:30 HORAS 

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